Окрім того, якщо деякі процеси робити власноруч, то вдасться зекономити чимало коштів. Про це пише Real Homes.

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Укладання паркету

Щоб покласти паркет, не треба мати особливих навичок чи бути професіоналом. Сучасні дерев'яні підлоги мають шпунтові палі, тому паркетні дошки з'єднуються між собою без зайвих зусиль. Достатньо лише зробити якісну підкладку, щоб у майбутньому підлога не пружинила під ногами.

Монтаж вагонки

Часто балкони чи коридори обшивають вагонкою. Тоненькі дерев'яні дощечки мають сучасний та стильний вигляд, а також додають домашнього затишку. Крім того, вдало підібрана вагонка та фарба будуть імітувати натуральне дерево.

Що стосується її встановлення, то це також легкий процес. Спочатку треба взяти рейки та закріпити їх горизонтально. Після цього можна набивати вагонку, яка, до слова, також має палі, що полегшує її встановлення.

Будівництво нових стін

Нерідко під час ремонту повністю переплановують простір. Відтак, деякі стіни доводиться зносити й починається будівництво нових. Цейс процес може лякати, але, за словами, експертів, він набагато простіший, аніж здається.



Будівництво стін / Фото Freepik

Робота з гіпсокартоном

Якщо ви вирішили зашити стелю гіпсокартоном, то це можна зробити власноруч. Дійсно, листи великі, важкі та незручні, а утримувати їх під час кріплення до сталі – справа не з легких. Втім, разом зі рідними чи друзями прикріпити гіпсокартон буде нескладно.

Сантехніка

Під час ремонту краще оновлювати сантехніку, щоб у майбутньому не виникли проблеми. Так, встановити нову кухонну раковину чи під'єднати сифон можна без зайвих зусиль. Достатньо навіть буде переглянути відео у мережі.

Звісно, деякі речі краще залишити професіоналам. Однак, якщо ви хочете зекономити та маєте вільний час, то частину ремонтних робіт можна зробити своїми руками.