Як пише Martha Stewart, далеко не для всіх квітів – це гарна ідея. Які рослини не варто зрізати восени, розповідаємо далі.

До теми Готуємо сад до осінніх гроз: 5 важливих кроків

Троянди

Щоб підготувати троянди до зими, варто дати їм спокій. Залежно від інтенсивності холодів, вони можуть часто перемерзати, а обрізка тільки більше оголить рослину. Найкраще почекати до весни, а потім обрізати ті частини, які постраждають.

Азалії

Азалії та інші широколисті вічнозелені рослини не слід обрізати восени, адже в цей час вони формують свої бруньки для цвітіння. Обрізка також сприяє росту, а восени квітка не встигне зміцніти, тому краще перенести процедуру на теплий сезон.

Соняшники

Соняшники швидко в’януть, коли настають морози, але це не привід їх обрізати. Пташки дуже люблять збирати насіння рослини, а самі жовті квіти трохи розбавлять сірі осінні та зимові пейзажі.

Бузок

Оскільки бузок швидко росте, осінь може здатися найкращим часом для обрізання куща. Але якщо це зробити, можна зрізати бруньки, які почали формуватися для наступного року. Щоб зберегти їх, обрізати громіздкі гілки краще одразу після весняного цвітіння.

Півонії

Півонія – це виняток, який можна обрізати восени, але із врахуванням однієї особливості. Робити це слід, коли настануть морози й ріст рослини припиниться. Інакше можна пошкодити квітку.