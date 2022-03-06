Українські прикордонники чимало разів затримували чоловіків, які прагнули перетнути кордон України з сусідніми країнами.

Зверніть увагу Окупанти розстріляли санітарні автомобілі, які перевозили поранених військових

Прикордонники затримують чоловіків-ухилянтів

Наприклад, в ніч на 6 березня на пункті пропуску "Лужанка", що на кордоні з Угорщиною, українські прикордонники знайшли чоловіка, якого перевозила дружина у багажнику "Лексуса".

Пізніше на пункті пропуску "Росошани" прикордонники Чернівецького загону знайшли ще одного чоловіка, який теж вирішив заховатися у багажнику автомобіля. Затриманий намагався дати хабар у розмірі 77 500 тисяч гривень, коли вони почали складати відповідний адміністративний протокол.

Прикордонники затримують чоловіків-ухилянтів / Фото Держприкордонслужба

Цей факт співробітники Державної прикордонної служби зафіксували, а також направили відповідне повідомлення до поліції. Ще одного чоловіка затримали прикордонники Волинського загону. Цей порушник заскочив у потяг, намагаючись незаконно покинути територію України, тобто без проходження прикордонного контролю.

Прикордонники затримують чоловіків-ухилянтів / Фото Держприкордонслужба

Крім того, на пункті пропуску "Рава-Руська" зафіксували 3 спроби надання неправомірної вигоди чоловіками, які пропонували 300, 1 тисячу та 2 тисячі доларів з метою уникнення мобілізації та втечі за кордон.

Також троє іноземців пропонували хабарі, щоб без перешкод перетнути кордон. Ці випадки були зафіксовані на пунктах пропуску "Грушів", "Краківець" та "Порубне". Чоловіки пропонували 200, 300 доларів та 300 євро. Пізніше стало відомо, що один із порушників насправді є громадянином України.

Прикордонники затримують чоловіків-ухилянтів / Фото Держприкордонслужба