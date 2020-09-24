Хробаки в їжі: у Києві нацгвардійцям видали зіпсовані сухпайки, призначено розслідування – відео
Військовослужбовцям Національної гвардії з військової частини № 3030 у Києві видали під час патрулювання сухпайки з личинками. Керівництво Нагцвардії призначило службове розслідування.
Відео із неякісними сухпайками оприлюднили в пабліку "Київ оперативний". Ним поділилися самі військовослужбовці.
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Що відомо про їжу з личинками в сухпайках для військових
Зіпсовану їжу виявили в чотирьох із десяти сухпайків.
На кадрах видно, як двоє військовослужбовців розкривають зелений поліетиленовий пакет із сухпайком. З нього витікає невідома рідина та личинки черв'яків.
Воно все мокре, опариші. Там розлилося все,
– коментує один з них.
Військові виявили сухпайки з хробаками: відео
Реакція Нацгвардії
У Нацгвардії вже розпочали службове розслідування за фактом інциденту. Про це повідомила пресслужба відомства.
Військові перевірять:
- організацію порядку закупівель продуктів,
- їхню перевірку під час прийому від постачальників,
- стан зберігання, облік, видачу особовому складу,
- відповідність супроводжувальним документам та стандартам якості,
- дотримання вказаних виробником термінів зберігання.