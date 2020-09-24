Військовослужбовцям Національної гвардії з військової частини № 3030 у Києві видали під час патрулювання сухпайки з личинками. Керівництво Нагцвардії призначило службове розслідування.

Відео із неякісними сухпайками оприлюднили в пабліку "Київ оперативний". Ним поділилися самі військовослужбовці.

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Що відомо про їжу з личинками в сухпайках для військових

Зіпсовану їжу виявили в чотирьох із десяти сухпайків.

На кадрах видно, як двоє військовослужбовців розкривають зелений поліетиленовий пакет із сухпайком. З нього витікає невідома рідина та личинки черв'яків.

Воно все мокре, опариші. Там розлилося все,

– коментує один з них.

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Реакція Нацгвардії

У Нацгвардії вже розпочали службове розслідування за фактом інциденту. Про це повідомила пресслужба відомства.

Військові перевірять:

організацію порядку закупівель продуктів,

їхню перевірку під час прийому від постачальників,

стан зберігання, облік, видачу особовому складу,

відповідність супроводжувальним документам та стандартам якості,

дотримання вказаних виробником термінів зберігання.

Зверніть увагу! Сухі пайки залишаються виключно допоміжною формою харчування особового складу ЗСУ. Основними прийомами їжі вважається "гаряче харчування" – їжа повноцінного гарячого приготування зі сніданком, обідом та вечерею, першою та другою стравами, десертами, фруктами тощо. Така форма харчування є пріоритетною як у тилу, так і на передових позиціях ООС.