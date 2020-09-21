Міноборони розробило новий сухпайок для військових: чим годуватимуть захисників
У Міністерстві оборони розробили новий сухпайок для українських військових. В оновленій версії – більше м’яса, є печиво та мед.
Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони. Там додають: новий сухпайок розширений до 24 раціонів.
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Наразі представлені два з 24-х раціонів. Що до них входить:
- 100 грамів м’ясної консерви,
- 60 грамів паштету,
- 280 грамів основної страви (наприклад, гречка з овочами та свининою), до якої включено 50 грамів м’яса,
- галетне печиво,
- стік меду,
- кава,
- чай.
У Міноборони показали оновлені сухпайки / Фото пресслужба відомства
Кожного з цих раціонів цілком достатньо для повноцінного разового прийому їжі військовослужбовцями в умовах виконання завдань. Наразі в ЗСУ є два види сухих пайків: 15-та норма, введена у 2016-му році, і застаріла 10-та норма, є добовими. Тому на порядку денному зараз – запровадження сухого пайка для разового прийому їжі,
– наголошують у Міноборони.
На думку спеціалістів, якщо видавати військовим сухі пайки на добове харчування, то це автоматично позбавляє їх права на гаряче харчування вечерею і сніданком наступного дня. Втім, зараз в пріоритеті є "гаряче" харчування армії.