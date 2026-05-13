Хто така гадалка "Вероніка Феншуй Офіс" з якою радився Єрмак: ЗМІ провели розслідування

Ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак, ймовірно, радився з гадалкою щодо призначень на вищі державні посади. У цьому йому допомагала 51-річна мешканка Києва Вероніка Анікієвич, тепер більш відома як "Вероніка Феншуй Офіс".

Про це йдеться у новому розслідуванні "Схем".

Читайте також Єрмак начебто радився з ворожкою перед важливими призначеннями, – прокурорка САП

Хто ж така "Вероніка Феншуй Офіс"?

Вероніка Анікієвич позиціонує себе як консультантку з астрології. У соцмережах вона публічно підтримувала Єрмака, а в телефонних книгах деяких користувачів була підписана як "Вероника Консульт. А.Б." або "гадалка Єрмак".

Журналісти також встановили, що Анікієвич веде телеграм-канал "Лунные часы", де пропонує астрологічні консультації та, за її ж словами, "за допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагає людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів"

З 2024 року жінка зареєстрована як ФОП у сфері індивідуальних послуг.

За даними "Схем", у відкритих резюме Анікієвич вказувала, що має освіту у сфері фінансового аналізу, контролю та менеджменту, здобуту в Херсонському державному технічному університеті.

Після появи інформації про підозру Єрмаку вона також публічно виступила на його захист у соцмережах, звинувативши у всьому НАБУ, САП та журналістів.

А почалося з покидьків з НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація Трампо-Путіна з капітуляції України,

– йдеться в її дописі.

Примітно, що в оригіналі свої дописи Вероніка Анікієвич публікує російською мовою.

Журналісти також вивчили коментарі Вероніки Анікієвич у телеграм-чатах, які згодом були видалені, але збереглися в архівах. Зокрема, наприкінці листопада 2025 року, вже після відставки Андрія Єрмака, вона писала, що проблема нібито полягає не в самому Єрмаку.

Питання не в тому, куди пішов Єрмак, питання в тому, куди ми йдемо всією країною,

– зазначала "гадалка".

"Схеми" також звернули увагу, що у 2015 році Анікієвич відвідувала окупований Крим, про що сама згадувала у соцмережах.

Крім того, журналісти встановили, що її батько Федір Анікієвич має громадянство Росії, а у 2015 році очолював районний осередок "Опозиційного блоку" у Генічеську.

Нагадаємо, під час судового засідання 12 травня у ВАКС прокурорка САП повідомила, що Андрій Єрмак нібито радився з ворожкою перед важливими призначеннями. Зокрема це стосувалося призначення заступника голови ОП з питань правоохоронних органів Олега Татарова.

Загалом, за версією сторони обвинувачення, низка високопосадовців, серед яких Ірина Венедиктова, Віктор Ляшко, та інші, були призначені за ймовірного сприяння Андрія Єрмака.