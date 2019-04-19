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      Кто проталкивает чиновников на президентские кресла

      Грані правди 71 Читать новость на русском

      Любая политическая сатира в нашей стране высмеивает политиков. Любой скетч, любой стендап, любой ролик на YouTube всегда выстроен одинаково. Объект сатиры – человек, который хочет получить власть.

      Президенты – ето наше зеркало

      Мне скажут, что это закономерно. Что сатира должна высмеивать. Защищать маленького человека от мира больших и сильных. Десакрализировать власть, чтобы не давать ей забронзоветь.

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      Не вопрос, но загвоздка лишь в том, что маленький человек эту власть сперва успел выбрать. Он сам вручил ей мандат. Он сам наделил ее полномочиями.

      Можно в чем угодно упрекать Украину – но только не в отсутствии конкурентных выборов. Те, кто правят страной, получили свою власть из рук избирателя.

      Смеяться над политиками – все равно, что обвинять плесень, а не сырость. Последствия, а не причины. Каждый депутат прошел через выборы. Каждый мажоритарщик получил поддержку своего округа. Каждый президент въехал на Банковую благодаря гражданам Украины.

      Они – это мы, наше зеркало, наш выбор. Слепок с украинского общества. Когда мы хохочем над ними – мы смеемся над собственным отражением. Отказываясь признавать, что стоим в этот момент у зеркала.

      Мы просто создали себе миф. Миф про "маленького человека", который прекрасен в своем простодушии. Который раз за разом становится жертвой чужого коварства. Который обречен быть вне подозрений как жена Цезаря. И, тем самым, снимаем с него любую ответственность за собственную судьбу и судьбу страны.

      Любой, кто решит пойти против общественного мнения – становится изгоем. Обывателя принято любить, считать солью земли и прощать ему любые эксцессы. Более того – принято считать, что он к этим эксцессам непричастен. И потому даже в победе одних кандидатов мы виним других кандидатов. Мол, неправильно выстроили кампанию. Не нашли нужные слова. Не подобрали правильные месседжи.

      Причем, в отношении других стран мы готовы быть объективными. Говорим о недальновидности тех, кто голосует за Brexit. Недоумеваем над мотивами избирателей Дональда Трампа. И возлагаем ответственность за политику Кремля – на все 86% российских обывателей, которые ее поддерживают.

      Но в отношении самих себя мы занимаем противоположную позицию. Пестуем инфантилизм и безответственность. Главной крамолой принято считать мысль о том, что обыватель ошибся. Что ему не хватило компетенции и образования. Любой, кто скажет о том, что в украинских негораздах виноват украинский избиратель – обречен на осуждение.

      Все то, что нам не по душе – наших рук дело

      В психологии есть понятия "локус контроля". Человек с внешним локусом контроля приписывает свои успехи и неудачи внешним факторам. Человек с внутренним локусом контроля возлагает ответственность за все происходящее на себя. Если так, то Украина – это страна из первой категории.

      Но в том и штука. Если вы не собираетесь брать на себя ответственность – это не значит, что она на вас не ляжет. Все, что нас окружает – выстроено нами. Все то, что нам не по душе – наших рук дело. Потому что правила игры, которые делают одни страны – богатыми и комфортными, а другие – аутсайдерами, устанавливаются жителями этих самых стран.

      Норвегия – дело рук норвежцев. Венесуэла – венесуэльцев. Украина ровно такая, какой ее создали ее жители. Общественный договор. Социальная норма. Правовой обычай. Тот самый, который вплетен в национальную культуру и который воспринимается в стране в роли неофициального правила.

      Политическая элита в стране всего лишь отражает среднюю температуру по больнице. Она плоть от плоти общества. И если нам кажется, что с украинскими политиками что-то не так – то это вопрос не к политикам. Это вопрос к нам самим.

      Любое лечение начинается с правильной постановки диагноза. Но мы отчаянно сопротивляемся мысли о том, что причина наших болезней – образ жизни и состояние иммунитета. Нам куда удобнее объяснять все чужими происками и конспирологией. Потому что это не требует от нас самих никаких изменений. Виноват всегда кто-то другой.

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      Именно поэтому любая сатира на тему отечественного избирателя – обречена. Потому что мы взгромоздили самих себя на недостижимый этический пьедестал. Недальновидность – черта политиков. Глупость – родимое пятно власти. А избиратель ни в чем не виноват. Ошибок не совершает. Проблема лишь в том, что тот, кто не признает свои ошибки – обречен не делать из них выводы.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Верховна Рада Грані правди
      Джерело: 24 канал
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