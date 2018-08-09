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Хто найдорожчий гравець УПЛ не з "Динамо" та "Шахтаря": неочікувані дані

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Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль / ФК "Карпати"

Авторитетне видання Transfermarkt оновило дані про ціну на гравців, які виступають в УПЛ. Традиційно найдорожчі – у донецького "Шахтаря" та київського "Динамо".

За даними видання, найдорожчі гравці, які виступають в УПЛ, грають у "Шахтарі" – Ісмаілі, Тайсон та Марлос. Їх оцінено в 11 мільйонів доларів.

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Найдорожчий гравець "Динамо" – Віктор Циганков. Його ціна – 8 мільйонів євро. При цьому він лише на шостому місці. Однак не він найдорожчий українець. Якщо не враховувати Марлоса, який отримав українське громадянство, найдорожчим українцем є Тарас Степаненко – 10 мільйонів євро.

Якщо ж не брати до уваги гравців "Динамо" та "Шахтаря", які зайняли перші 26-ть позицій (14 "гірників" та 12 "динамівців"), то серед інших клубів найдорожчим є гравець львівських "Карпат" Хорхе Карраскаль. Transfermarkt оцінив колумбійця в 2,5 мільйона євро. Далі вже слідує гравець "Зорі" Олександр Караваєв – 1,5 мільйона євро.

Варто зазначити, що загальна вартість 310 гравців, які виступають в УПЛ, оцінено в 257,23 мільйона євро. Найдорожчий склад у "Шахтаря" – 107,5 мільйона євро. Склад "Динамо" оцінено в 66,9 мільйона євро. На третьому місці "Зоря" – 13,8 мільйона євро. Далі слідують "Ворскла" (12,1 мільйона євро) та "Карпати" (11 мільйонів євро). Решта команд оцінено менше ніж 8 мільйонів євро. Найдешевший клуб – "Арсенал-Київ" – 5,4 мільйона євро.

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Теги: Шахтар ФК Зоря ФК Львів ФК Маріуполь ФК Ворскла ФК Олександрія ФК Карпати ФК Чорноморець ФК Олімпік ФК Десна ФК Арсенал-Київ Новини спорту УПЛ Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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