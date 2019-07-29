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      Хто такі сатаністи та чи справді вони поклоняються дияволу

      Кома 820 Читать новость на русском

      Як кинути виклик усім релігіям знають "сатаністи" – головні противники християнства. Вони шокують чорними месами та лякають загадковими трьома шістками. Чи справді адепти диявола йому поклоняються? І чи приносять когось чи щось у жертву? Про це читайте у матеріалі 24 каналу.

      Існує два види сатанізму. Перший – теїстичний, або релігійний. Його прихильники поклоняються дияволу і визнають його як божество.

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      Другий вид – сатанізм Ла-Вея. Спільнота його послідовників – Церква Сатани. Зараз вони наймасштабніша сатанинська організація, і за неофіційними даними, може налічувати до 20 тисяч осіб. Точна кількість учасників – невідома.

      Багато людей, які називають себе християнами, насправді є релігійними екстремістами. І на їхніх руках – кров. Тож я вирішив: якщо такі люди можуть робити жахливі речі в ім'я Ісуса, то я можу робити чудові речі – в ім’я Сатани,
      – сказав керівник церкви сатаністів у Лондоні Зік Аполеон.

      Першим "офіційно працювати" в ім'я сатани почав американець Антон Шандор Ла-Вей. У минулому письменник, музикант та циркач, у 50-х роках він почав розробляти концепцію організації, яка мала би кинути виклик загальноприйнятим нормам. Так у 1966 році з'явилась Церква Сатани, після чого і стартував масовий "рух сатаністів" у США.


      Антон Шандор Ла-Вей

      Протягом наступного року Ла-Вей вперше провів три сатанинські обряди: хрещення, вінчання і похорони. Усе відбувалось публічно і логічно, привернуло увагу преси. На одну з церемоній прийшов навіть відомий фотограф Джо Розенталь, лауреат Пулітцерівської премії. Про проведення сатанинських ритуалів написали найбільші тогочасні видання.

      У 1969 році з'явилася на світ Біблія Сатани – зрозуміло ж, написана тим самим Ла-Веєм. Роком пізніше створену ним організацію офіційно внесли до національної ради церков США.

      Я вірю, що людина створює для себе богів залежно від своїх потреб, а якщо цього не робить вона сама, це роблять за неї. Сатана для мене завжди був символом опозиції та протистояння, противагою, яка створює клімат для змін,
      – розповідав засновник Церкви Сатани.

      Сатаністи Ла-Вея дияволу не поклоняються. Навіть більше. Вони взагалі не вірять у його існування. Як і в існування раю, пекла чи навіть душі. Тож по суті, усі прихильники цієї так званої конфесії є атеїстами та агностиками. Сатана для них насамперед символ – гордості, свободи та егоїзму. Людське его та задоволення власних потреб для сатаністів – понад усе. Чому? Усе просто – богами вони вважають себе самих.

      Найбільшим святом у році для сатаніста є його власний день народження. У цей день сатаніст не повинен здійснювати жодних особливих ритуалів, а просто проводити його так, як сам захоче Усі основи сатанинського світогляду викладені у Біблії Сатани.


      Так виглядає Біблія Сатани

      Кілька ідей для книги Ла-Вей запозичив у відомого окультиста Алістера Кроулі і з роману "Атлант розправив плечі" Айн Ренд.

      Біблія Сатани є основним сатанинським писанням і складається з 4 розділів:

      1. Книги Сатани
      2. Книги Люцифера
      3. Книга Веліала
      4. Книги Левіафана.

      У чотирьох розділах прописані 9 сатанинських заповідей, 11 правил та 9 гріхів. Якщо не вдаватися у деталі: сатаністи закликають потурати всім своїм тілесним бажанням замість утримання від них.

      По суті все, що у християнстві вважається гріхом, у сатанізмі – дозволене. А серед найбільших гріхів – дурість, вузький світогляд, самообман та прояв стадного інстинкту. А ще сатаністи заперечують так зване "Золоте правило" християнства – настанову про те, що потрібно ставитись до людей так, як хочеш аби вони ставились до тебе. У сатанізмі любов і співчуття – прояв слабкості. Натомість вони пропонують мститись своїм кривдникам.

      Як долучитись до Церкви Сатани?

      Зробити це можуть лише повнолітні. Або ж треба отримати дозвіл від батьків чи опікунів. Усі члени церкви поділяються на дві категорії:

      1. зареєстрованих, яким достатньо заплатити внесок та отримати спеціальну червону картку,
      2. активних, вони безпосередньо залучені до діяльності церкви у місці, де живуть – здійснюють обряди та беруть участь у месах.

      Аби стати активним членом церкви, треба подати відповідну заяву. Та її можуть і відхилити. Активні учасники діляться на 5 категорій. Умови переходу на вищий етап – не розголошують. Рішення ухвалює адміністрація церкви. Що ж до членського внеску, то він разовий, єдиний для усіх і складає 225 американських доларів. 

      Чи справді три шістки – символ сатанізму і число диявола?

      Не зовсім. Самі сатаністи не надають цьому числу особливого значення і називають його своєрідною провокацією для віруючих. Справді важливим для них є Знак Бафомета – одного із демонів.


      Так виглядає знак Бафомета

      На вигляд це перевернута пентаграма, всередині якої зображена голова козла. Символ вперше з'явився на обкладинці Біблії Сатани і згодом став основним сатанинським логотипом.

      Бафомет – дуже складний символ. Він став своєрідним звалищем езотеричних релігійних уявлень і уособлює примирення протирічь. Як Інь і Ян,
      – зазначив художник, сатаніст Кріс Андрес.

      Чи є сатаністи в Україні? 

      Офіційно – ні. Та 5 років тому у селі Пастирське на Черкащині з'явилась Церква Сатани. Її навіть зареєструвала місцева влада. Згодом виявилось, що чиновники не знали, що реєструють саме сатаністів.

      Церква у селі проіснувала недовго. Вже через місяць тамтешні пожежники отримали повідомлення про підпал будинку, у якому і розмістили сатаністський храм. Погасити вогонь так і не встигли.

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      Теги: Новини України Кома Релігія Новини США Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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