Хто такий Сергій Кривонос: біографія кандидата у президенти України

Сергій Кривонос – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори його висунула політична партія "Воїни АТО". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Сергія Кривоноса

Народився Сергій Кривонос 26 липня 1970 року у Кременчузі на Полтавщині.

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

Освіта – Кременчуцьке професійно-технічне училище №19; Київське вище загальновійськове командне Червонопрапорне училище імені Фрунзе (заклад вищої освіти після ліквідації приєднали до Одеського інституту Сухопутних військ); Національний університет оборони України імені Черняховського.

Кар’єру Кривонос почав з роботи на кременчуцькому нафтопереробному заводі.

У грудні 1988 року його призвали до війська.

У 2000-их роках Кривонос очолював 8-ий Хмельницький полк спеціального призначення. Двічі виводив полк у найкращі частини ЗСУ за підсумками року.

У 2009-2010 роках був начальником факультету аеромобільних військ і розвідки академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, переходив на штабні щаблі.

Російське збройне вторгнення в Україну застало Кривоноса на посаді начальника штабу – першого заступника командувача ВДВ. Військовий відразу долучився до місії з евакуації з-за лінії фронту екіпажів захопленої ворогом авіатехніки. Постійно перебував у зоні АТО.

Читайте також: Як проголосувати на виборах: відповіді на всі найпоширеніші питання



Кривонос командував обороною Краматорського аеропорту

У 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, яка призвела до значних втрат у лавах проросійських бойовиків.

Того ж року Кривоноса призначили начальником Управління спеціальних операцій Генштабу ЗСУ. Полковник і його команда розробили стратегію побудови українських Сил спеціальних операцій у співпраці з представниками НАТО. Але, за даними журналіста Юрія Бутусова, начальник Генштабу Віктор Муженко негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО, через особистий конфлікт.

Взимку 2016 року наказом міністра оборони Кривонос був призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.

Кривонос нагороджений державним орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

На першу річницю визволення Краматорська від російсько-терористичних військ Кривонос отримав недержавний орден "Народний Герой України".

Гроші та майно Кривоноса

У своїй декларації за 2017 рік Кривонос задекларував квартиру у Хмельницькому на 84 квадратних метри, яка зареєстрована на третю особу.

Щодо грошей, то кандидат у президенти задекларував річний дохід у розмірі 325 тисяч 522 гривні. Його дружина Олена заробила за рік 155 тисяч 980 гривень, а донька Анна – 3 тисячі 811 гривень.

Читайте також: Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати

Грошей на банківських рахунках у Кривоноса немає, проте в готівці він зберігає 45 тисяч гривень.

Політична програма кандидата Кривоноса

Головним своїм завданням на посаді президента Кривонос називає перемогу над країною-агресором. Для цього він пропонує провести реформу української армії відповідно до стандартів НАТО, створити професійну контрактну армію, запровадити загальну громадянську військову освіту, запровадити правові засади для створення та розвитку приватних військових компаній, ініціювати створення коаліції держав, зацікавлених у падінні кремлівського авторитарного режиму, відновленні територіальної цілісності України та інших країн.

Читайте також: Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти



Політична програма Кривоноса

Кривонос закликає перейти до комплексної економічної блокади Росії та впровадження секторальних санкцій щодо країни-агресора.

Кандидат у президенти пропонує ухвалити нову Конституцію, зафіксувати неподільне право громадян на приватну власність та самозахист, провести повну комплексну інвентаризацію всіх наявних ресурсів, забезпечити повну ресурсну незалежність від Росії, скоротити кількість податків, скасувати акциз на транспорт та електроенергію.

Кривонос планує визначити реальний продовольчий кошик, встановити навантаження на оплату праці на рівні не більш ніж 27%, податок на доходи фізичних осіб – 10+2% (10% – місцевий бюджет за місцем проживання і 2% – добровільно в центральний бюджет).

Обіцяє створити систему єдиного повного електронного документообігу, на основі якого послуги надаватимуть без контакту чиновника і громадянина.

Кандидат планує провести судову реформу з публічною переатестацією суддів, перевіркою на поліграфі і майновою перевіркою, а також – провести реформу внутрішніх силових структур з поділом на державні та муніципальні.

Крім цього, Кривонос має намір ввести в школах обов'язкове вивчення поводження зі зброєю.

Коли і як відбудуться вибори президента України? Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів у президенти. Але остаточний перелік кандидатів стане відомий 8 березня. Поки що відомо, що з виборів уже знявся Андрій Садовий. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.