Сергій Марченко – новий міністр фінансів України

Верховна Рада з другої спроби проголосувала за призначення Сергія Марченка очільником Мінфіну. Попереднє голосування депутати провалили, тому прем'єр Денис Шмигаль повторно вніс на розгляд це подання.

За відповідне рішення проголосували 256 депутатів. Одразу з він склав урочисту присягу.

Біографія Сергій Марченко: що відомо про нового міністра фінансів

Усвідомлюючи високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність українському народу. Зобов'язуюся дотримуватися конституції України та законів, зміцнювати северенітет і сталий демократичний розвиток,

– присягнув Марченко.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що новий очільник Мінфіну забезпечить ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози коронавірусу.

Чому звільнили Ігоря Уманського?

Раніше заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що політсила підтримає звільнення Уманського. Серед причин звільнення Уманського – нераціональний секвестр бюджету. Окрім того, мовилось, що він просто "не спрацювався" з прем'єром Шмигалем.

Нагадаємо, Ігоря Уманського призначили на посаду міністра менше як місяць тому, 4 березня, коли уряд Гончарука відправили у відставку.

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Що відомо про Сергія Марченка