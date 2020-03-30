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      Сергій Марченко – новий міністр фінансів України

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      Сергій Марченко став міністром фінансів / actual.today

      Верховна Рада з другої спроби проголосувала за призначення Сергія Марченка очільником Мінфіну. Попереднє голосування депутати провалили, тому прем'єр Денис Шмигаль повторно вніс на розгляд це подання.

      За відповідне рішення проголосували 256 депутатів. Одразу з він склав урочисту присягу.

      Біографія Сергій Марченко: що відомо про нового міністра фінансів

      Усвідомлюючи високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність українському народу. Зобов'язуюся дотримуватися конституції України та законів, зміцнювати северенітет і сталий демократичний розвиток,
      – присягнув Марченко.

      Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що новий очільник Мінфіну забезпечить ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози коронавірусу.

      Чому звільнили Ігоря Уманського? 

      Раніше заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що політсила підтримає звільнення Уманського. Серед причин звільнення Уманського – нераціональний секвестр бюджету. Окрім того, мовилось, що він просто "не спрацювався" з прем'єром Шмигалем.

      Нагадаємо, Ігоря Уманського призначили на посаду міністра менше як місяць тому, 4 березня, коли уряд Гончарука відправили у відставку.

      Дивіться трансляцію другого позачергового засідання Ради 30 березня

      Що відомо про Сергія Марченка

      • Закінчив Академію Державної Податкової служби України за напрямом – управління державними фінансами. Кандидат економічних наук.
      • З 2002 року працював у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету Міністрів.
      • З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.
      • Розробляв Бюджетний кодекс, що був прийнятий у 2014 році.
      • На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії Кабміну і МОЗ.
      • У 2018 – 2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента.
      • З 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів.
      • У 2019 році балотувався до Верховної Ради під номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кабінет Міністрів України Сергій Марченко Міністерство фінансів України Уряд Шмигаля Слуга народу
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