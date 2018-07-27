Хто з політиків засвітився на "Хресній ході" від Московського патріархату: промовисті фото

З нагоди 1030 років з Дня Хрещення Русі Українська православна церква московського патріархату у Києві провела так звану хресну ходу. Участь у заході, окрім простих вірян, взяли й деякі політики, серед яких були, зокрема, відомі представники "Опозиційного блоку" Михайло Добкін, Юрій Бойко та Олександр Вілкул.

Стартувала хресна хода з чудотворними іконами уранці на Володимирській гірці та потім пройшла вулицями Києва до Печерської лаври, щоправда перед цим відбулася торжественна літургія. За словами правоохоронців, участь у ході взяли близько 20 тисяч осіб.

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Очолив колону очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій. Також були присутніми присутні єпископат церкви, представники практично всіх помісних православних церков, що входять до московького патріархату.

Окрім духовенства, ходу відвідали декі українські політики та кілька послів православних країн. Так, журналісти на заході помітили очільників "Опозиційного блоку" Юрія Бойка та Олександра Вілкула, а також інших членів цієї політсили Нестора Шуфрича, Вадима Новинського, Михайла Добкіна та Юрія Павленка. Долучився до урочистостей і позафракційний народний депутат Володимир Литвин.

Фото: "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, 27 липня у Києві Московський патріархат провів хресну ходу. За словами журналістки 24 каналу, дехто з учасників заходу прямував вулицями столиці із зображеннями патріарха Кирила та Миколи ІІ, який вважається святим саме у Московській церкві. Також вона додала, що якихось провокацій помічено не було.



До слова, 28 липня вулицями Києва пройде хресна хода від вже УПЦ Київського патріархату, яка матиме назву "Молитва за Україну та за єдину Помісну Українську Православну Церкву".