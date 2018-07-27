18:00
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто з політиків засвітився на "Хресній ході" від Московського патріархату: промовисті фото

97

З нагоди 1030 років з Дня Хрещення Русі Українська православна церква московського патріархату у Києві провела так звану хресну ходу. Участь у заході, окрім простих вірян, взяли й деякі політики, серед яких були, зокрема, відомі представники "Опозиційного блоку" Михайло Добкін, Юрій Бойко та Олександр Вілкул.

Стартувала хресна хода з чудотворними іконами уранці на Володимирській гірці та потім пройшла вулицями Києва до Печерської лаври, щоправда перед цим відбулася торжественна літургія. За словами правоохоронців, участь у ході взяли близько 20 тисяч осіб.

Читайте також: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою

Очолив колону очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій. Також були присутніми присутні єпископат церкви, представники практично всіх помісних православних церков, що входять до московького патріархату.

Окрім духовенства, ходу відвідали декі українські політики та кілька послів православних країн. Так, журналісти на заході помітили очільників "Опозиційного блоку" Юрія Бойка та Олександра Вілкула, а також інших членів цієї політсили Нестора Шуфрича, Вадима Новинського, Михайла Добкіна та Юрія Павленка. Долучився до урочистостей і позафракційний народний депутат Володимир Литвин.

Фото: "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, 27 липня у Києві Московський патріархат провів хресну ходу. За словами журналістки 24 каналу, дехто з учасників заходу прямував вулицями столиці із зображеннями патріарха Кирила та Миколи ІІ, який вважається святим саме у Московській церкві. Також вона додала, що якихось провокацій помічено не було.

До слова, 28 липня вулицями Києва пройде хресна хода від вже УПЦ Київського патріархату, яка матиме назву "Молитва за Україну та за єдину Помісну Українську Православну Церкву".

Теги: Фотоновини Новини України Новини політики Річниця Хрещення Русі релігія Новини Києва Юрій Бойко Опозиційний блок Олександр Вілкул Михайло Добкін Вадим Новинський Хресна хода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сьогодні, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 16:03 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 1482
Как на самом деле была крещена Русь
сьогодні, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
сьогодні, 14:29 Пост на сто тисяч: як користувачі Facebook ведуться на фейки
Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
сьогодні, 14:00 Безпека на дорогах: які нововведення чекають на українців
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Репресії проти Меджлісу запланувала ФСБ: журналісти знайшли таємний документ
 1 червня 2016 , 17:27
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Коломойський придумав спосіб платити зарплату в Дніпрі завдяки Коноплянці
 7 липня 2017 , 14:59
Ravon зазнає труднощі з поставкою автомобілів
 18 липня , 10:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук