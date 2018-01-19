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Хто з українців може представляти інші країни на Євробаченні-2018

17:31, сьогодні 1051 Читать новость на русском
ALEKSEEV хоче представляти Білорусь на Євробачення-2018
ALEKSEEV хоче представляти Білорусь на Євробачення-2018

Поки в Україні триває Національний відбір на Євробачення-2018, куди подалося 18 виконавців, троє українців зголосилися представляти інші країни на пісенному конкурсі, який прийме Лісабон.

ALEKSEEV

Найвідоміший з тих, хто вирішив взяти участь у нацвідборах інших країн на Євробачення-2018 – 24-річний киянин Микита Алєксєєв (він же ALEKSEEV), який заявив про своє бажання представляти Білорусь з піснею "Forever". При цьому таке рішення виявилося доволі скандальним.

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Мотиви свого вчинку півфіналіст проекту "Голос країни" пояснив так: "Ми часто виступаємо в Білорусі, тут знають і люблять мою музику". Також молодий співак заявив, що "вважає себе білоруським співаком", пише "РБК-Україна".

"Я вважаю себе білоруським співаком в тому числі. Знаю, що мої пісні звучать тут, регулярно отримую запрошення в ефіри різних радіостанцій і телеканалів, а на кожному збірному концерті публіка вітає дуже тепло... Мої шанувальники - одна велика країна", – зазначив артист.

Однак самого співака у Білорусі звинуватили у порушенні регламенту – нібито пісня "Forever" вперше була виконана ще 18 травня 2017 року на концерті в Києві (правда, російською мовою), хоча "у проекті може брати участь пісня (музика і (або) текст), яка не була комерційно реалізована до 1 вересня 2017 року". А пізніше шість артистів, що пройшли у фінал національного відбору, звернулися в Белтелерадіокомпанію з проханням відреагувати на порушення правил відбору з боку їхнього українського конкурента.

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Чи буде українець виступати на Євробаченні під прапором Білорусі вирішитися вже 16 лютого.

Асмік Широян

Ще одна учасниця шоу "Голос країни" також має намір представити іншу країну на пісенному конкурсі в Лісабоні. Мова йде про Асмік Широян, яка бере участь у нацвідборі у Вірменії.

Виконавиця, яка народилася в Єревані, але з 4-х років живе у Дніпрі і є громадянкою України, бере участь у вірменському відборі на Євробачення вже другий рік поспіль. Дівчина вже представила свою конкурсну композицію під назвою "You & I", у створенні якої брала участь ціла команда авторів, відомих по співпраці з Кайлі Міноуг, Демі Ловато, Джеймсом Артуром, Келлі Кларксон та іншими.

Всього в проекті Depi Evratesil ("Назустріч Євробаченню") – національному відбірковому етапі пісенного конкурсу Євробачення 2018 у Вірменії – беруть участь 20 виконавців. "Назустріч Євробачення" пройде у три тури. Переможця визначать глядачі та журі за принципом співвідношення голосів 50/50. Переможець поїде в столицю Португалії і представить Вірменію на популярному конкурсі.

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Lyosha Dontsov

Ще один українець, який бажав виступити на Євробаченні від іншої країни – Олексій Донцов. Він вирішив представляти Сан-Марино, де був оголошений відкритий конкурс. Артистам треба було записати відео на пісню і відправити організаторам. Один із переможців цього етапу потрапляв на відбірковий конкурс в Лондоні, де вже були 9 представників Сан-Марино. Саме на цьому етапі відзначався і переможець.

Попри те, що пісня Олексія Донцова потрапила в топ-30 композицій, і зібрала найбільшу кількість лайків, це не дозволило йому потрапити у наступний етап.

До речі, на нацвідбір в Україні Донцов жодного разу не подавався. Але планує це зробити в 2019 році. Пісню на конкурс виконавець вже вибрав і навіть почав студійну роботу над нею.

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018
Джерело: 24 Канал
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