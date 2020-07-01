Нові дані прояснюють картину щодо ситуації з COVID-19 у Львівській області.

Зверніть увагу! У Львові посилили карантин: які обмеження ввели

З високою імовірністю можна сказати, що:

1. Збільшення нових випадків відбувалося саме через виявлення реальних нових хворих. Воно не пов'язане або мало пов'язане з чергою на тестування.

Як я вже писав раніше, ця черга просто зникла 10-11 червня. Імовірно, їх передали до інших областей і ми не знаємо що було далі.

Після цього утворення та усунення залишків в області перейшло в рутинний режим – їх тестують по мірі накопичення.

2. Збільшення виявлення випадків чітко пов'язане із збільшенням рутинного, щоденного тестування. Зменшення випадків – із зменшенням обсягів щоденного тестування.

В останній тиждень область значно збільшила кількість щоденних тестів. Вона вийшла за цим показником на друге місце після Києва. Це одразу відобразилося на кількості виявлених нових випадків – з'явилися "рекорди".

Водночас, коли в кінці тижня кількість тестів зменшилася – зменшилися і нові випадки.

Це означає, що в області реальних хворих може бути більше, ніж "бачить" система тестування і необхідно далі збільшувати потужності, а також виявляти та ізолювати контакти.