І так піде: у Росії дорожники вкотре показали свою винятковість: відео

Росіяни – народ особливий. А що вже говорити про їхніх дорожників!? Цього разу вони вирішили взагалі брати до уваги правила укладання асфальту в зимову пору року.

Так, у мережі набирає популярність відео з Вологди. Тут місцеві дорожники укладали гарячий асфальт не лише за снігової погоди, так ще і на товстий шар снігу.

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"Як кажуть, і так піде", – іронічно прокоментував ролик російський телеканал НТВ.



Коментар російського НТВ щодо укладення асфальту у Вологді

Кадри з робітниками зняв один із місцевих активістів. У відео він усе саркастично коментує.

Зауважимо, що є різні типи асфальту. І гусасфальт можна класти і у дощ, і навіть сніг. Щоправда, перед цим слід просушити поверхню.

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