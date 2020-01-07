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      І так піде: у Росії дорожники вкотре показали свою винятковість: відео

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      У Росії дорожники клали асфальт на товстий шар снігу / Скріншот відео

      Росіяни – народ особливий. А що вже говорити про їхніх дорожників!? Цього разу вони вирішили взагалі брати до уваги правила укладання асфальту в зимову пору року.

      Так, у мережі набирає популярність відео з Вологди. Тут місцеві дорожники укладали гарячий асфальт не лише за снігової погоди, так ще і на товстий шар снігу.

      До теми! Покладений у мокру погоду асфальт під Києвом протримався всього 2 місяці: фото

      "Як кажуть, і так піде", – іронічно прокоментував ролик російський телеканал НТВ.


      Коментар російського НТВ щодо укладення асфальту у Вологді 

      Кадри з робітниками зняв один із місцевих активістів. У відео він усе саркастично коментує.

      Зауважимо, що є різні типи асфальту. І гусасфальт можна класти і у дощ, і навіть сніг. Щоправда, перед цим слід просушити поверхню.

      Зверніть увагу! Чому у Києві кладуть асфальт у негоду: пояснення Кличка

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Дороги
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