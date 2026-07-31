На жаль, не вперше: боєць ЗСУ припустив, хто стоїть за замахом на вбивство командира "Хартії"

Командира "Хартії" Ігоря Оболєнського намагалися вбити. Нападник і його спільник затримані. Тривають процесуальні дії. Коли мовиться про значущих командирів, то першочерговою версією є російський слід.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, додавши, що саме ця версія, ймовірно, під час розслідування правоохоронними органами буде ключовою.

Росія шукає шляхи для замахів та диверсій

Військовий аналітик вказав на те, що війна триває не лише на фронті, а й в тилу. Ворог постійно шукає способи, яким чином завдати Україні якомога більше втрат, як знайти шляхи для замахів, ліквідації відомих військових і політичних діячів.

Хочу нагадати, що неодноразово були повідомлення від Служби безпеки України, зокрема про те, що зривалися замахи, затримувалися відповідні особи. Одна з таких операцій відбулася і цього року: в Україні й Молдові були затримані підозрювані, які готували замахи на топвійськових з ГУР, на представників ЗСУ та відомих діячів, зокрема громадських, публічних,

– озвучив Мусієнко.

Про російський слід у замаху на Оболєнського: дивіться у відео

Росія, з його слів, системно шукає шляхи, як проводити теракти, диверсії та вчиняти замахи. Те, що цьому вдається запобігати, вживати превентивних заходів, затримувати відповідних осіб, це, як наголосив Мусієнко, заслуга військової контррозвідки й інших органів, які працюють на те, щоб такого не відбувалося.

Багато чому вдається запобігати, це насправді дуже добре. Це означає, що контррозвідувальний захист працює на високому рівні. Але треба бути свідомими, що ворог не буде полишати таких спроб. Необхідно працювати на те, аби унеможливлювати реалізацію таких задумів,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Підсумовуючи, військовий аналітик вкотре підкреслив, що версія про причетність російських спецслужб у випадку спроби замаху на Оболєнського, вочевидь, буде однією із домінантних під час процесу розслідування.