Сьогодні лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця – з робочим візитом на Донеччині. Разом із керівником комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, головою обласного осередку партії "За майбутнє" Дмитром Лубінцем він відвідав штаб Операції Об'єднаних сил і поспілкувався з офіцерами й солдатами.

У зустрічі, зокрема, взяли участь полковник Євгеній Коваленко, генерал-майор Володимир Кидонь, генерал-лейтенант Володимир Кравченко, підполковник Євген Рижов, повідомляє партія "За майбутнє".

Народні депутати обговорили з військовослужбовцями головні проблеми в зоні проведення ООС, дізналися про потреби підрозділів і поділилися своїм баченням вирішення ситуації на Донбасі.

Як прокоментував Ігор Палиця, завдяки цій зустрічі з'явилося чітке розуміння, як можна захистити військових в парламенті, зокрема, що стосується бюджету.



Ігор Палиця зустрівся з військовими на Донеччині / Фото "За майбутнє"

"Я ще раз переконався, що без сильної армії немає ніякого майбутнього. Той, хто розповідає, що на армію не треба давати грошей, точно не той, хто любить Україну. Армія захищатиме нас у мирний час, важкий час, не дай Боже, і у воєнний час. І чим сильнішою буде армія, чим захищенішими будуть військові – від простого солдата до генерала – тим спокійніше спатимуть наші родини. Ми будемо робити все для того, щоб допомогти у вирішенні питань. Щоб наша армія стала найсильнішою", – запевнив Ігор Палиця.



Депутати зустрілися з військовим командуванням ООС, зокрема Володимиром Кравченком / Фото "За майбутнє"

Також цього дня Ігор Палиця візьме участь у регіональному форумі прихильників партії "За майбутнє" в Краматорську.