"Загиблий" російський генерал Єрусалімов виявився живим: журналісти поговорили з ним

Мережею розлетілася гучна звістка про загибель високопоставленого військового, проте ця інформація виявилася фейком. Журналістам вдалося не лише викрити фейк, а й особисто поспілкуватися з генералом.

Про це повідомляє незалежне видання "Вьорстка".

Як журналісти змогли вияснити, що генерал живий?

Кореспонденти змогли зв’язатися з російським генерал-лейтенантом Ігорем Єрусалімовим за особистим номером. Коротка розмова фактично зняла всі питання щодо появи його "похоронних" повідомлень у мережі.

Під час дзвінка журналіст звернувся до військового на ім’я та по батькові, після чого той відповів: "Слухаю". Далі видання оприлюднило лише частину розмови, не розкриваючи запитань кореспондента з міркувань безпеки.

Коли представник медіа згадав повідомлення про загибель і похорон та запитав, чи все гаразд, співрозмовник почав з’ясовувати, з ким саме розмовляє. Дізнавшись, що кого йдеться, генерал звернув увагу на неросійський номер телефону. Журналіст пояснив, що перебуває у відрядженні в Казахстані, після чого військовий попросив нічого про нього не писати та почав питати, хто передав його контакт. Наприкінці розмови він сказав: "Не розголошуєте? Ну привіт колегам".

Як з'явилися чутки про загибель генерала?

Чутки про смерть високопосадовця поширилися напередодні ввечері. Усі публікації спиралися на допис українського OSINT-блогера під ніком Necro Mancer, який помітив повідомлення про прощання з Єрусалімовим у локальному чаті московського району Солнцево.

Саме на цій основі блогер і журналісти припустили, що військовий міг загинути під час вибуху в ресторані Balzi Rossi, який стався минулої суботи. Водночас інших доказів смерті генерала не було.

Під час перевірки фактів розслідувачі помітили, що повідомлення про похорон було сфабриковане. У телеграм-акаунті, з якого поширили фото траурного вінка та інформацію про церемонію, було вказано ім’я доньки генерала.

Юзернейм профілю повністю збігався з її нікнеймом у тік тоці, а на аватарках стояли три її реальні фотографії. Водночас детальний аналіз показав, що акаунт створили зовсім нещодавно. У витоках баз даних немає жодної прив’язки цього профілю до номера телефону, а єдина зміна в налаштуваннях датована 5 серпня.

Перший допис з цього фейкового акаунта в публічних чатах з’явився лише 23 липня у групі "Знайомства Москва". Текст повідомлення був досить специфічним. Того ж дня на профіль завантажили й усі три фотографії.

Водночас журналісти знайшли справжній акаунт доньки генерал-лейтенанта, який дійсно прив’язаний до її особистого номера. У ньому замість імені використовуються лише емодзі, а фотографії відсутні. Цей реальний профіль існує щонайменше з 2021 року, і в різних чатах користувачі звертаються до його власниці саме на ім’я доньки Єрусалімова.

Нагадаємо, увечері 1 серпня в центрі Москви пролунав вибух у ресторані Balzi Rossi. У національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що здетонував саморобний вибуховий пристрій.

За офіційною версією, вибухівку до закладу намагалася пронести невідома жінка. На вході її зупинив охоронець, і в цей момент стався вибух. Обоє загинули на місці, ще однією жертвою став відвідувач ресторану.

Спочатку повідомлялося про 21 постраждалого, однак згодом двоє поранених померли в лікарні. Загальна кількість загиблих зросла до п'яти. За даними російських ЗМІ, у ресторані міг проходити закритий банкет з нагоди 55-річчя командувача повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка.