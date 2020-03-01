На Донбасі загинув 33-річний військовий Ігор Гавриляк

1 березня у районі Попасної загинув військовий зі Львівщини Ігор Гавриляк. Загиблий служив у 72 Окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Про втрату на українському фронті повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Пам'ятаємо: На Донбасі загинув військовий Володимир Федченко: що про нього відомо

Ігор Гавриляк став 313-им військовим зі Львівської області, який загинув у війні на Донбасі. Загалом від початку 2020-го Україна втратила вже 16 своїх Героїв..

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!

Війна безжальна. Вона забирає найкращих синів та доньок України. Сьогодні Львівщина втратила свого захисника. В районі... Опубліковано Максимом Козицьким Неділя, 1 березня 2020 р.

Зі списком усіх загиблих військових від початку 2020 року можна ознайомитися у нашому матеріалі за посиланням.