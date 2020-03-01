На Донбасі загинув 33-річний військовий Ігор Гавриляк
1 березня у районі Попасної загинув військовий зі Львівщини Ігор Гавриляк. Загиблий служив у 72 Окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
Про втрату на українському фронті повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
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Ігор Гавриляк став 313-им військовим зі Львівської області, який загинув у війні на Донбасі. Загалом від початку 2020-го Україна втратила вже 16 своїх Героїв..
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!
Зі списком усіх загиблих військових від початку 2020 року можна ознайомитися у нашому матеріалі за посиланням.