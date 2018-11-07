13:37
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Ігор Ласточкін поділився пікантною історією про інтимні пропозиції від чоловіків

      1204 Читать новость на русском
      Ігор Ласточкін
      Ігор Ласточкін / Фото з Іnstagram

      Український комедійний актор, учасник шоу "Танці з зірками" Ігор Ласточкін став гостем нового випуску шоу "Слава+" на Люкс ФМ. У відвертому інтерв’ю зі Славою Дьоміним Ігор розповів пікантну історію, яка з ним трапилась у соцмережі.

      За словами гумориста, йому кілька разів писали хлопці з інтимними пропозиціями.

      Читайте також: Павло Зібров розповів пікантну історію про дівчат без білизни на його концерті: відео

      "Один навіть запропонував: "Можна до вас по одному такому питанню звернутися?". Я кажу "Якщо у справі, то давай. Він: "Так, у справі. Тут така справа... Я дуже сильно хочу зробити вам приємно", – поділився Ігор.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor)

      Але актор не погодився на шалену пропозицію хлопця. Він зауважив, що має іншу орієнтацію та вибачився перед чоловіком.

      "Я нормально до вас ставлюся, але не влучив ти з цим. Я не по цих справах взагалі", – відповів Ласточкін.

      Більше цікавого з життя артиста – дивіться у новому випуску "Слава+" на YouTube-каналі Люкс ФМ:

       

      Теги: Новини України LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сьогодні , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      сьогодні , 11:05 Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      Борис Немировський
      101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      сьогодні , 10:01 101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      Настя Сукач 8115
      Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      сьогодні , 09:01 Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      Інна Жолобович
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Нормандська четвірка" приступила до переговорів у Берліні
       21 січня 2015 , 21:48
      Курс валют на 27 червня: євро здало позиції
      27 червня , 08:30
      Шахтар – Арсенал – 3:0 – відео голів та огляд матчу
       29 липня , 21:56
      Головні новини футболу 18 жовтня: Неймар марить поверненням у Барселону, Мессі хоче бачити в команді Погба
       19 жовтня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук