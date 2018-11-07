Ігор Ласточкін поділився пікантною історією про інтимні пропозиції від чоловіків

Український комедійний актор, учасник шоу "Танці з зірками" Ігор Ласточкін став гостем нового випуску шоу "Слава+" на Люкс ФМ. У відвертому інтерв’ю зі Славою Дьоміним Ігор розповів пікантну історію, яка з ним трапилась у соцмережі.

За словами гумориста, йому кілька разів писали хлопці з інтимними пропозиціями.

Читайте також: Павло Зібров розповів пікантну історію про дівчат без білизни на його концерті: відео

"Один навіть запропонував: "Можна до вас по одному такому питанню звернутися?". Я кажу "Якщо у справі, то давай. Він: "Так, у справі. Тут така справа... Я дуже сильно хочу зробити вам приємно", – поділився Ігор.

Але актор не погодився на шалену пропозицію хлопця. Він зауважив, що має іншу орієнтацію та вибачився перед чоловіком.

"Я нормально до вас ставлюся, але не влучив ти з цим. Я не по цих справах взагалі", – відповів Ласточкін.

Більше цікавого з життя артиста – дивіться у новому випуску "Слава+" на YouTube-каналі Люкс ФМ: