Ікони на рибі: українська художниця створює незвичні картини – фото

Художниця Оксана Оснач на Херсонщині відновила незвичну традицію – образи святих малює просто на сушеній камбалі. 200 років тому такі обереги зазвичай носили зі собі чумаки.

На жаль, жодна старовинна ікона на камбалі в Україні не збереглася. Однак такі є у російських музеях.

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Перед тим, як рибина стане тлом для ікони, її півроку ретельно висушують. Потім ґрунтують верхню частину. Кожну камбалу художниця розписує не менше трьох тижнів.



Ікони на рибі

За рік жінка створила вісім таких ікон, що цікаво, сюжет жодного разу не повторився.



Такі обереги носили зі собою чумаки

Художниця мріє, щоб ікона на камбалі стала херсонським брендом, а її зображення перенеслися на листівки і магніти.