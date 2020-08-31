Агрокомпанія "С. Клаус" в селі Калинівка Каховського району Херсонської області піддалася рейдерському захопленню. На підприємстві стверджують, що захоплення організував одіозний народний депутат Ілля Кива.

Про це повідомляє "Український південь". Захоплення сталося 30 серпня. Рейдери намагалися вивезти з території підприємства техніку за підробленими документами. Колектив став в живий ланцюг.

За словами очевидців, Ілля Кива відправив на місце подій особисту охорону і співробітників поліції, які повинні були зайняти сторону загарбників.

"Зараз ми очікуємо представників ЗМІ, щоб розповісти про те, що відбувається. І закликаємо всіх журналістів країни висвітлити це безпрецедентне свавілля", – заявив один із засновників компанії Володимир Мотрюк.

Раніше повідомлялося про причетність нардепа Іллі Киви до серії рейдерських захоплень агробізнесів по всій території України. Так, в Кіровоградській області за останні п'ять років від рейдерів постраждав цілий ряд підприємств, земельний банк яких становив від 1 до 5 тис. гектарів. За допомогою "чорних реєстраторів", зокрема, тут захопили ПСП імені Димитрова, СВК "Агрофірма МАРІАМПОЛЬСЬКА" та інші підприємства. За даними журналістів Bihus.info і проєкту "Лабораторія викриттів", з рейдерством пов'язаний Ілля Кива.

"В історіях засвітилися люди і адреси, опосередковано пов'язані як з депутатом Кіровоградської облради від ОТЗЖ Денисом Руденком, так і безпосередньо з нардепом від цієї ж партії – Іллею Кивою", – повідомляли розслідувачі.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" опублікували розслідування про покинуту жомову яму, яку задекларував Ілля Кива. У декларації він вказав, що отримав від передачі її в оренду 1,2 млн грн на рік. На думку авторів розслідування, Кива використовує яму для відмивання грошей.