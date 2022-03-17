Це може дозволити Росії торгувати після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

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Такі перемовини можуть дозволити Індії продовжувати купувати експорт російських енергоносіїв та інші товари. Як наслідок, країна ризикує розлютити Вашингтон та його союзників, оскільки вони прагнуть покарати Москву за її війну проти України.

Відомо, що джерело інформації назвало ці приготування "підбиванням підсумків" та додало, що остаточне рішення по реалізації подібних розрахунків залишається за урядом.

Ми звернулися до уряду з проханням укласти угоду рупія – рубль. Отже, уряд над цим працює. Дуже скоро, я думаю, що ми це отримаємо,

– повідомив президент Федерації індійських експортних організацій Сактівел.

Тим часом Міністерство фінансів Індії від коментарів відмовилося. Резервний банк Індії також не відповів на запит про коментар.

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