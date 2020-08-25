Впав, немов картковий: в Індії розвалився п'ятиповерховий будинок, збудований лише 10 років тому
Житловий будинок в індійському місті Махад біля Мумбая розвалився на очах у перехожих. Влада каже, що під завалами можуть бути до 70 людей.
Житловий будинок на 5 поверхів та 47 квартир обвалився в Індії. Про це 24 серпня розповіло видання The Hindu.
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Що відомо про обвал будинку в Індії 24 серпня
- Достеменно відомо, що одна людина загинула, 17 – травмовано.
- Представники влади кажуть, що під завалами можуть бути ще 70 людей. 25 вже вдалося врятувати.
- Поліція, надзвичайники та кінологи з собаками працюватимуть на місці завалу всю ніч.
Що спричинило обвал будинку в Махаді
- Про причину обвалу наразі нічого не відомо.
Представники місцевої адміністрації штату Махараштра кажуть, що винні дощі. Мовляв, в Індії таке – не рідкість, бо з червня по вересень триває сезон мусонів, і будинки не витримують потужних потоків води.
- Зауважимо, саме цей будинок, який обвалився у Махаді, збудували лише 10 років тому.
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