Індійського бізнесмена засудили до довічного ув'язнення за жарт про викрадення літака

Індійський суд виніс вирок місцевому бізнесмену Бірджу Салла, який залишив жартівливий лист про викрадення літака. Чоловік отримав довічне ув'язнення, а також штраф у 50 мільйонів рупій (720 тисяч доларів).

Ці гроші мали б розподілити між пасажирами та екіпажем лайнера як компенсація, повідомили у ВВС.

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Салла підготував лист про викрадення у своєму офісі у Мумбаї, після чого залишив його у туалеті під час виконання рейсу Jet Airways з Мумбая в Делі ще у жовтні 2017 року.

У листі йшлося, що на борту перебувають 12 загарбників з вибухівкою, які вимагають направити літак в контрольований Пакистаном Кашмір. Повітряне судно здійснило посадку в індійському місті Ахмедабад, після чого Салла заарештували.



Салла заарештували

Бізнесмен розраховував, що Jet Airways після того, що сталося припинить свої польоти в Делі. Це повинно було спонукати дівчину Саллі, що є стюардесою Jet Airways і працює в індійській столиці, переїхати до нього в Мумбай.

Настільки суворе покарання пов'язане з тим, що Індія змінила своє законодавство по боротьбі з викраденнями. Мінімальне покарання за новим законом передбачає довічне ув'язнення, в той час як максимальне – смертну кару. Адвокат бізнесмена заявив, що на рішення суду буде подана апеляція.

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До слова, авіакомпанія Jet Airways, яка була другою за величиною авіакомпанією Індії, припинила польоти у 2019 році через фінансові проблеми.