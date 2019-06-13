Індію накриває потужний циклон, тисячі людей евакуйовують: фото, відео

В Індії намагаються запобігти збиткам тропічного циклону "Ваю", який має сколихнути західні штати країни.

Звідти вже почали евакуйовувати людей. Планують перевезти у безпечну зону близько трьохсот тисяч жителів, повідомляє Timec of India.

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Для них уже підготували кілька сотень спеціально облаштованих притулків. Синоптики запевняють, що стихія накриє більшість районів штату Гуджарт та частину районів штату Махараштра вже 13 червня.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав людей слухати інформаці в режимі реального часу, яку надають місцеві агенції, щоб залишатися в безпеці.

Моліться за безпеку і благополуччя всіх, хто постраждав від циклону "Ваю",

– сказав Моді.

Індія часто опиняється під ударом природніх катастроф. Тільки за останній місяць – це вже другий циклон для країни. На початку травня ураган найвищого рівня небезпеки Фані забрав життя майже двох десятків людей.

Кадри циклону "Ваю" в Індії:

At least 250,000 people were evacuated from Gujarat, India ahead of Cyclone Vayu's arrival.



This will be the first cyclone to hit the western state of Gujarat in over 20 years. pic.twitter.com/p234meA3R2 — AJ+ (@ajplus) 12 червня 2019 р.

India’s meteorological body warned the cyclone could hold up the progress of annual monsoon rains, as the storm drew rain clouds from over the sea.#VoiceOfNations pic.twitter.com/1Zqen2jw7x — Voice of Nations (@VoiceofNations3) 12 червня 2019 р.

Dust storms roll through India as cyclone approaches https://t.co/RkgQbXBi9y pic.twitter.com/qmKardmx2M — Ted Bolt (@NewsCable) 12 червня 2019 р.