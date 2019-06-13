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      Індію накриває потужний циклон, тисячі людей евакуйовують: фото, відео

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      Індію накриває потужний циклон, тисячі людей евакуйовують: фото, відео

      В Індії намагаються запобігти збиткам тропічного циклону "Ваю", який має сколихнути західні штати країни.

      Звідти вже почали евакуйовувати людей. Планують перевезти у безпечну зону близько трьохсот тисяч жителів, повідомляє Timec of India.

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      Для них уже підготували кілька сотень спеціально облаштованих притулків. Синоптики запевняють, що стихія накриє більшість районів штату Гуджарт та частину районів штату Махараштра вже 13 червня.

      Прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав людей слухати інформаці в режимі реального часу, яку надають місцеві агенції, щоб залишатися в безпеці.

      Моліться за безпеку і благополуччя всіх, хто постраждав від циклону "Ваю",
      – сказав Моді.

      Індія часто опиняється під ударом природніх катастроф. Тільки за останній місяць – це вже другий циклон для країни. На початку травня ураган найвищого рівня небезпеки Фані забрав життя майже двох десятків людей.

      Кадри циклону "Ваю" в Індії:

       

      blog_ava
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      Теги: Індія Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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