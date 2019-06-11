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      Стародавній вулкан прокинувся в Індонезії: вражаючі фото та відео

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      Стародавній вулкан прокинувся в Індонезії
      Стародавній вулкан прокинувся в Індонезії / TDS Weather

      На індонезійському острові Суматрі відбулося виверження найактивнішого вулкану країни Сінабунг.

      За інформацією видання Indopos.co.id, виверження відбулося 10 червня та тривало приблизно дев'ять хвилин.

      Читайте також: На Сицилії сталося виверження вулкану Етна – фото та відео дивіться на сайті 24

      Стовпи попелу піднялися в небо на висоту до семи кілометрів. Через це у місті було оголошено найвищий рівень небезпеки. На щастя, ніхто не постраждав.

      Індонезія виверження вулкану
      Виверження вулкану в Індонезії

      Влада попередила місцевих жителів про можливі повторні виверження. Окрім цього, повідомили, що спостерігалося декілька підземних поштовхів.

      виверження вулкану
      Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до семи кілометрів

      вулкан індонезія
      У місті оголосили найвищий рівень небезпеки

      вулкан індонезія
      Найстародавніший вулкан Індонезії 

      індонезія
      Виверження тривало дев'ять хвилин

       

      blog_ava
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      Теги: Індонезія Виверження вулкану Стихійні лиха
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