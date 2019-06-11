Стародавній вулкан прокинувся в Індонезії: вражаючі фото та відео
На індонезійському острові Суматрі відбулося виверження найактивнішого вулкану країни Сінабунг.
За інформацією видання Indopos.co.id, виверження відбулося 10 червня та тривало приблизно дев'ять хвилин.
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Стовпи попелу піднялися в небо на висоту до семи кілометрів. Через це у місті було оголошено найвищий рівень небезпеки. На щастя, ніхто не постраждав.
Виверження вулкану в Індонезії
Влада попередила місцевих жителів про можливі повторні виверження. Окрім цього, повідомили, що спостерігалося декілька підземних поштовхів.
Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до семи кілометрів
У місті оголосили найвищий рівень небезпеки
Найстародавніший вулкан Індонезії
Виверження тривало дев'ять хвилин