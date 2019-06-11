Стародавній вулкан прокинувся в Індонезії: вражаючі фото та відео

На індонезійському острові Суматрі відбулося виверження найактивнішого вулкану країни Сінабунг.

За інформацією видання Indopos.co.id, виверження відбулося 10 червня та тривало приблизно дев'ять хвилин.

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Стовпи попелу піднялися в небо на висоту до семи кілометрів. Через це у місті було оголошено найвищий рівень небезпеки. На щастя, ніхто не постраждав.



Виверження вулкану в Індонезії

Влада попередила місцевих жителів про можливі повторні виверження. Окрім цього, повідомили, що спостерігалося декілька підземних поштовхів.



Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до семи кілометрів



У місті оголосили найвищий рівень небезпеки



Найстародавніший вулкан Індонезії



Виверження тривало дев'ять хвилин

Gigantic, 7km high eruption column from crater of Mt Sinabung in Indonesia. No casualties reported. Video from Instagram user Sinarisaa pic.twitter.com/uIjdk911hk — GeogOnGolland (@geogongolland) 10 червня 2019 р.