Іноземні країни готові висилати за українськими заробітчанами чартери, – Кулеба
Під час сезонних робіт попит на українських заробітчан за кордоном настільки великий, що іноземні уряди готові оплатити для них чартери. З такими пропозиціями дипломатичні відомства звертаються до українського МЗС.
В українському МЗС такі запити поки – на розгляді. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".
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Ми вже фіксуємо шалений попит на українську трудову міграцію в сусідніх країнах. Уже є такі випадки, коли мені телефонують міністри закордонних справ певних країн і кажуть: "Наша країна готова оплатити чартери, готова все оплатити, і документи прямо зараз. Бо весна, починаються сезонні роботи, робітники потрібні зараз",
– сказав Кулеба.
Проблема полягає в іншому, наголосив міністр. Заробітчани повернулись в Україну через спалах коронавірусу. Через місяць–два, коли попит на сезонних робітників стане меншим, їм знову доведеться їхати додому. Гарантувати безпеку і збереження здоров'я заробітчанам ніхто не зможе через пандемію.
Зверніть увагу! Дипломатам вдалося повернути вже 145 тисяч людей з часу закриття кордонів 27 березня. Прикордонники кажуть, що з часу початку карантину – 12 березня український кордон перетнули понад 650 тисяч осіб.
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