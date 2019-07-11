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      Інспектори з паркування штрафують водіїв: скільки і за що платити

      48 Читать новость на русском

      У Києві запрацювали інспектори з паркування. До цього часу вони лише попереджали порушників, а вже з 8 липня почали карати штрафами.

      Як працює інспектор

      Інспектор фіксує порушника на фото та відео. Водночас його колеги в офісі присилають підтвердження особи власника автомобіля. Декілька хвилин і "лист щастя" вже друкується.

      Важливо! Чи впровадять штрафи для пішоходів

      Повідомлення про штраф інспектор залишає на лобовому склі, а вже постанова про адміністративне правопорушення водієві надійде поштою. 

      Наразі інспектори працюють лише вдень і переважно у центрі Києва – у Печерському, Шевченківському і частково Голосіївському районах. Вже за декілька місяців, вони почнуть працювати в автоматичному режимі. Наразі чекають на поповнення штату. За роботу інспектора пропонують від 10 тисяч гривень.

      Штрафи за порушення правил паркування

      • Авто розміщене в зоні дії знаків, які забороняють стоянку – штраф 255 гривень.
      • Зупинка ближче 30 метрів від зупинок громадського транспорту – штраф 510 гривень з евакуацією авто.
      • Зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків – штраф 510 гривень з евакуацією авто.
      • Зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду – штраф 510 гривень з евакуацією авто.
      • Зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків – штраф 510 гривень з евакуацією авто.
      • Стоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів – штраф 510 гривень з евакуацією авто.

      Що цікаво, плата за евакуйоване авто складається з трьох частин:

      1. перша частина – це вартість штрафу, яка складає 510 гривень;
      2. друга частина – це вартість евакуатора;
      3. третя частина – це вартість штраф майданчика.

      Тобто сума (за евакуйоване авто, – 24 канал) може становити від 1500 гривень і більше,
      – пояснив начальник інспекції з паркувань міста Києва Дмитро Рахматулін.

      Співзасновник проекту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк розповів, що робота інспекторів з паркування значно покращить ситуацію на дорогах. Проте штрафи вважає замалими.

      Для людини на дорогій автівці це (штрафи, – 24 канал) поїсти в ресторані, салат замовити. Коли людина буде знати, що штраф за їзду тротуаром буде 3400 гривень, то може він і хотів би порушувати, але він буде думати,
      – пояснив Андріюк.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Авто Транспорт Штрафи Гроші
      Джерело: 24 канал
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