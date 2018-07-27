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Intel оприлюднила дату виходу 10-нанометрових процесорів

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Intel оприлюднила дату виходу 10-нанометрових процесорів
Intel оприлюднила дату виходу 10-нанометрових процесорів / Фото з вільних джерел

В останні роки корпорація Intel докладає всіх зусиль, аби налаштувати масове виробництво процесорів за 10-нанометровими технологічними нормами. Спочатку планувалося, що перші 10-нм настільні CPU вийдуть після процесорів Skylake-S, проте невдовзі стало відомо, що Intel не в силах налагодити їх випуск до назначених строків, вирішивши далі проводити оптимізацію 14-нм техпроцесу.

Про це повідомляє AnandTech.

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Кілька місяців тому екс-голава Intel Брайан Кржаніч розповів, що старт масового виробництва чіпів за 10-нанометровим техпроцесом вирішили перенести з другої половини поточного на 2019 рік. Тепер стало відомо, що готові системи на базі подібних CPU з'являться на прилавках тільки до сезону різдвяних розпродажів. Іншими словами, як мінімум ще кілька кварталів чіпмейкер буде покладатися на 14-нм технологічні норми.

7-нм процесори до 2017 року
"7-нм процесори до 2017 року", – нездійснені прогнози Intel

Справедливо зазначити, що вже зараз в асортименті продукції Intel є 10-нм процесори. Наприклад, мобільний чіп Core i3-8121U (сімейство Cannon Lake-U) можна зустріти в ноутбуці Lenovo IdeaPad 330, щоправда, графічне ядро ​​даного CPU довелося деактивувати через недосконалість нового техпроцесу.

Процесори Intel нового покіління побачать світ лише в 2019 році
Процесори Intel нового покоління побачать світ лише в 2019 році 

Тим часом в "червоному" таборі активно йде підготовка до переходу на 7-нанометрові норми. AMD вже почала виробляти дослідні зразки 7-нм серверних процесорів EPYС другого покоління на потужностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Їх реліз повинен відбутися в першій половині наступного року.

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Теги: Техно Ґаджети Intel AMD
Джерело: 24 Канал
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