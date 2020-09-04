Політик виступив з відеозверненням на своїй сторінці в Facebook.

"Позиція строго проукраїнська. Ми за добросусідство з усіма, але за умови виконання тих угод, які ні в якому разі не будуть обмежувати права України і українців на рідній землі", – заявив Андрій Пальчевський.

Також лідер партії "Перемога Пальчевського" акцентував увагу на тому, що мир на Донбасі повинен бути досягнутий на українських умовах.

Без здачі і капітулянтства. До речі, ви звернули увагу, що традиційно російськомовні області вимагають від Банкової, щоб дотримувалися інтереси українців в першу чергу. Мир-миром, але інтересів своєї землі ми не віддамо,

– підкреслив Пальчевський.