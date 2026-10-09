Офіційна пропаганда з плакатів переконувала, що це прояв державної турботи про раціон трудящих, багатий на фосфор і йод. Проте за гаслами про здоровий спосіб життя ховалася банальна економічна безвихідь, провалена аграрна політика та гостра нестача звичайного м'яса.

З чого все почалося

Коріння цього феномену сягає ще початку 1930-х років. У результаті насильницької колективізації та масового розкуркулення поголів'я великої рогатої худоби в країні катастрофічно скоротилося – селяни масово різали власну худобу, аби не віддавати її до колгоспів. Виробництво м'яса впало до критичного мінімуму, у містах наростав дефіцит, а прогодувати робітничий клас, задіяний на ударних будовах перших п'ятирічок, було нічим.

Тоді нарком постачання, а згодом харчової промисловості Анастас Мікоян запропонував прагматичний вихід: компенсувати дефіцит тваринного білка дарами морів і річок. У вересні 1932 року вийшла офіційна постанова про введення "рибного дня" на підприємствах громадського харчування.

Одночасно держава вклала величезні кошти в будівництво тралового флоту та відкриття рибних консервних заводів. Тоді обов'язковий день ще не був прив'язаний до конкретного дня тижня – кожна їдальня обирала його довільно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

СРСР розігнав рибну промисловість до космічних масштабів / Фото ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Чому "рибним" став саме четвер

Під час Другої світової війни та у повоєнні роки відновлення про традицію тимчасово забули, оскільки дефіцитом було взагалі будь-яке продовольство. Але в 1970-х роках проблема тваринництва знову вибухнула з новою силою. Попри бравурні звіти, радянське сільське господарство не могло забезпечити країну достатньою кількістю якісної яловичини, свинини та птиці, а величезні валютні ресурси йшли на закупівлю зерна за кордоном.

У жовтні 1976 року ЦК КПРС ухвалив нову постанову, яка вже жорстко зафіксувала обов'язковий "рибний день" раз на тиждень, і цим днем став саме четвер. Вибір не був випадковим – його вирахували за законами виробничої соціології.

Понеділок вважався важким днем для входження в робочий ритм, у п'ятницю трудящі вже подумки відпочивали перед вихідними, а середину тижня – вівторок і середу – визначали як пік найбільшої трудової продуктивності, коли робітникам був потрібен максимально калорійний раціон.

Четвер виявився ідеальним компромісом: темп праці залишався стабільним, а до кінця тижня залишався лише один день. До того ж це дозволяло громадському харчуванню рівномірно розподілити тижневі ліміти постачання м'ясної сировини.

Океанічний флот проти народного смаку

Другою вагомою причиною запровадження обов'язкового четверга була необхідність збути гігантські обсяги вилову. У 1960–70-х роках СРСР створив один із найпотужніших океанічних риболовецьких флотів у світі, який борознив нейтральні води Атлантики та Тихого океану. Траулери тоннами доставляли в порти минтай, путасу, хека, крижану рибу та нототенію. У свіжому вигляді довезти таку рибу вглиб континенту було неможливо через відсутність нормальної холодильної логістики, тому в магазини та їдальні потрапляли переморожені брикети сумнівної якості.

Населення ставилося до дешевого минтая без особливого захвату, часто купуючи його хіба що на корм котам. Щоб тонни замороженої океанічної риби не згнивали на державних складах, її просто примусово згодовували людям через систему заводського та відомчого громадського харчування, де у відвідувачів у четвер банально не було іншого вибору. Так штучно сконструйована традиція, прикрита "піклуванням партії" про баланс мікроелементів, стала яскравим свідченням хронічної нездатності планової економіки наситити ринок якісними м'ясними продуктами.