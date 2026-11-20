Згідно з цим стійким міфом, глибоко під фундаментами парку розваг, у секретному бункері, схована високотехнологічна кріокамера, заповнена рідким азотом. У ній буцімто спочиває тіло (а за іншою, ще більш макабричною версією – лише відтята голова) самого Волта Діснея. Великий мрійник нібито занурився у глибокий анабіоз і терпляче чекає того дня, коли медицина майбутнього навчиться лікувати рак і повертати людей до життя. Але як виникла ця фантастична байка, що змусила мільйони людей повірити у безсмертя мультиплікатора, і що насправді сталося з творцем Міккі Мауса у грудні 1966 року?

Adv

Звідки взялась легенда про замороженого Волта Діснея?

Щоб розплутати цей детективний клубок, варто зануритися в атмосферу Америки 1960-х – епохи космічних перегонів, стрімкого технологічного прогресу та безмежної віри у всемогутність науки. Міф про замороженого генія не виник на порожньому місці: він став ідеальним штормом, у якому зійшлися три цілком реальні історичні фактори.

Реклама

Першим каталізатором стала одержимість самого Діснея майбутнім. В останні роки життя Волт уже мало цікавився анімацією – його розум захопили урбаністика та технології. Він працював над своїм magnum opus – проєктом EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow). Це мав бути не просто черговий парк розваг у Флориді, а справжнє футуристичне місто-утопія, де тестувалися б новітні технології транспорту, управління кліматом та організації соціуму. Для публіки, яка бачила в ньому візіонера-чарівника, було легко повірити, що людина, яка проєктувала міста майбутнього, вирішила кинути виклик і самій смерті.

Володар "Оскарів" був одержимим майбутнім / Фото AP

Другим фактором, що підживив конспірологію, стала абсолютна секретність родини після його смерті. Волт Дісней помер 15 грудня 1966 року в лікарні Святого Йосипа в Бербанку від ускладнень, викликаних раком легень. Він був затятим курцем, і хвороба спалила його буквально за місяць після встановлення діагнозу. Для всього світу його смерть стала шоком. Люди очікували грандіозного прощання, гідного людини, яка змінила світову культуру. Натомість родина Діснеїв ухвалила рішення провести максимально закриту, тиху церемонію – без преси, телекамер, натовпів фанатів та публічної панахиди. У психології мас діє залізний закон: інформаційний вакуум миттєво заповнюється чутками. Відсутність публічного похорону стала для багатьох "доказом" того, що ховати, власне, не було кого.

Реклама

Третім і найпотужнішим ударом стала робота жовтої преси та безвідповідальних спікерів. Наприкінці 1960-х таблоїди відчули золоту жилу. Маловідомий американський журнал The National Spotlite, а згодом і французьке бульварне видання Ici Paris запустили гучний "інсайд": нібито якийсь безіменний репортер пробрався в підвали лікарні Святого Йосипа і на власні очі бачив Діснея, поміщеного в металевий циліндр із датчиками.

Але справжня інформаційна бомба вибухнула у 1972 році. Боб Нельсон, колишній ремонтник телевізорів, який став президентом Каліфорнійського товариства кріоніки, дав інтерв'ю газеті Los Angeles Times. У гонитві за піаром для своєї сумнівної організації Нельсон заявив, що Волт Дісней "хотів бути замороженим" і що його студія нібито дзвонила їм для консультацій. Хоча згодом Нельсон сам визнав, що Дісней ніколи особисто не звертався до них і не був заморожений, слова вже були надруковані. Міф отримав "офіційне" підтвердження і пішов у народ.

Реклама

Кажуть, камера мала бути під атракціоном "Пірати Карибського моря" / Фото Disney Plus

Проте існує один неспростовний факт, який розбиває цю конспірологічну теорію на друзки, і криється він у простій хронології. На момент смерті Діснея технології кріоніки практично не існувало як медичної процедури. Першу в історії людства людину, яку реально заморозили цим методом – 73-річного професора психології Джеймса Бедфорда – помістили в капсулу лише 12 січня 1967 року, майже через місяць після смерті Волта Діснея. Провести таку складну процедуру в грудні 1966-го в таємниці від усього світу було фізично неможливо.

Крапку в цій історії поставила донька мультиплікатора, Даян Дісней Міллер. У 1972 році, втомлена від нескінченних запитань журналістів та божевільних листів від фанатів, вона публічно і різко закрила тему:

Немає жодної правди в чутках про те, що мій батько, Волт Дісней, хотів бути замороженим. Я сумніваюся, що він взагалі колись чув про кріоніку.

Реклама

Де насправді похований Волт Дісней і який вигляд має його могила

Відповідь на питання, що насправді сталося з тілом великого казкаря, позбавлена будь-якого науково-фантастичного пафосу. Жодної кріокамери під "Піратами Карибського моря" ніколи не було. За два дні після смерті, 17 грудня 1966 року, тіло Волта Діснея кремували згідно з його власною волею та рішенням родини.

Його прах спочиває у тихому, залитому каліфорнійським сонцем сімейному саду на території одного з найвідоміших некрополів світу – Forest Lawn Memorial Park у місті Глендейл, штат Каліфорнія. Тут знайшли свій останній спочинок десятки зірок Золотої ери Голлівуду. Проте, якщо ви очікуєте побачити на могилі творця наймогутнішої розважальної імперії щось грандіозне, будете здивовані.

Попри статус світового магната, мультимільйонера та володаря рекордної кількості премій "Оскар", місце його спочинку є максимально скромним, майже непомітним для випадкового ока. Там немає ані бронзових статуй Міккі Мауса, ані помпезного мармурового мавзолею, ані шпилів, що нагадували б замок Попелюшки. Прах Волта Діснея зберігається у невеликій закритій ділянці під назвою Court of Freedom (Дворик Свободи), у приватному саду, схованому за невисокою стіною та кованою хвірткою. На стіні розміщена лише лаконічна бронзова табличка з іменами – там похований сам Волт, його дружина Ліліан та інші члени їхньої родини. Це місце дихає спокоєм і тишею, різко контрастуючи з галасливими парками розваг, які носять його ім'я.

Реклама

Табличка на стіні закритої ділянки, де похований прах Волта Діснея / Фото Jessica Torres

Але міфи вмирають важко, особливо в епоху інтернету. Коли здавалося, що історія з кріокамерою залишилася в минулому столітті, цифрова епоха подарувала їй нове життя. У мережі досі популярна жартівлива (а для когось і цілком серйозна) теорія про те, що у 2013 році корпорація Disney здійснила геніальну маніпуляцію з пошуковими алгоритмами. Мовляв, студія спеціально назвала свій хітовий мультфільм коротким словом Frozen ("Крижане серце"), щоб назавжди перебити пошукову видачу Google – адже десятиліттями за запитом "Disney frozen" ("Дісней заморожений") користувачі бачили статті про кріоніку та рідкий азот. І якщо цей план справді існував, він спрацював бездоганно: тепер, вводячи ці слова в пошуковик, ви побачите лише принцесу Ельзу, сніговика Олафа та мільйони посилань на саундтрек Let It Go.

Хай там як, у пошуковику все ще активні запити, пов'язані з теорією про заморожування тіла Волта Діснея / Скриншот

Зрештою, можливо, саме в цьому і полягає головний феномен Волта Діснея. Він створив світ, у якому магія здається реальною, а неможливе стає можливим. І мільйонам людей по всьому світу просто психологічно комфортніше вірити, що головний чарівник ХХ століття не перетворився на жменю попелу в Глендейлі, а просто заснув магічним сном у крижаному палаці під своїм власним парком, чекаючи на пробудження.