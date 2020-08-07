Міжнародний день пива відзначається в першу п’ятницю серпня. Адже найчастіше серпень є найспекотнішим літнім місяцем, а значить і найвдалішим для споживання пива.

Вперше святкування відбулось в 2007 році у США, в місті Санта-Круз (Каліфорнія). Але вже сьогодні понад 50 країн з любові до пива перебрали таку традицію і теж відзначають це свято.

До слова, не завжди святкування було саме в першу п’ятницю. До 2012 року була фіксована дата – 5 серпня. Але погодьтесь, святкувати в п’ятницю куди приємніше, коли попереду вихідні.

Тож сьогодні поділимось найцікавішими фактами про пиво, які ви могли не знати, навіть якщо обожнюєте цей напій. А ще спростуємо найпопулярніші міфи, які крутяться навколо пінного.

WOW факти

1. У світі налічується понад 400 сортів та видів пива. Крім традиційних елів, змішаних сортів та лагерів можна зустріти пиво навіть зі смаком піци і шоколадних пончиків, а ще з молоком, бананом і кавуном.

2. Найслабше пиво було зварено у Німеччині в 1918 році. В напої містилось лише 0,2% спирту. А от найміцніше пиво в світі називається "Зміїна отрута", воно міцніше за горілку та віскі, адже містить 67,5% спирту. Пиво має яскравий, досить різкий солодовий смак та аромат хмелю. Це супер міцне пиво випустили шотландські броварі, і вони рекомендують дегустувати напій маленькими ковтками. Пляшка 330 мл коштує близько 50 доларів.

3. Найдорожче пиво в світі – Vielle Bon Secours. За 12-літрову пляшку доведеться заплатити близько 1000 доларів. Напій буває світлим, бурштиновим і темним, а придбати його можна лише тільки в лондонському барі Bierdrome.

4. Винахідниками пива прийнято вважати стародавніх єгиптян, які почали варити напій в епоху неоліту, а це десь за 9500 років до н. е. Але не все було гладко, вони не навчились фільтрувати сусло, і тому, щоб не наковтатися залишків солоду, їм доводилось пити пиво через соломинку.

5. Пивоваріння стало чоловічим заняттям лише в кінці VIII століття. До цього часу процесом займались в основному жінки, а до роботи допускалися тільки красиві. Саме через такий історичний факт у рекламі пінного часто можна бачити саме жінок із кухлями. У шумерів була своя покровителька пива – богиня Нінкасі, а у єгиптян – Менкет.



6. Раніше в англійських пабах подавали пиво в керамічних кухлях, а на ручках були свистки. Ви вже здогадались для чого? Так простіше було попросити ще пива і не перекрикувати гучні компанії, лише свиснути з місця і все, вас розуміли без зайвих слів.

7. Повені зараз часте явище. А от Лондон пережив справжню "пивну повінь" у 1814 році. Тоді в лондонській парафії Сент Джайлс у пивоварні вибухнули цистерни з пивом, а 1 500 000 літрів пива виплеснулися на вулиці.

8. Пиво і хліб – два ключових продукти харчування. Центральної і Північної Європи аж до 18 століття і масового поширення картоплі. У XVII столітті член кожної типової європейської сім'ї, випивав як мінімум 3 літри пива в день. Пиво не тільки пили, але їли. Наприклад, у вигляді супу на сніданок, до найпопулярнішого рецепту входило гаряче і холодне пиво, масло, яйця, хліб і цукор.

9. Назва India Pale Ales і справді має стосунок до Індії. Колись англійські броварі шукали спосіб довезти традиційний ель до Індії. Подорож морем була довгою й ель псувався. Тоді броварі спробували додати в напій більше хмелю, що робило пиво більш гірким, ароматним та збільшував шанси пива залишатись свіжим. Новий смак елю сподобався не тільки мешканцям Індії, а й самим англійцям і в середині XIX ст. India Pale Ales або IPA варили вже по всій Британії.

10. Щоденний раціон будівельника єгипетських пірамід складався з трьох хлібин, трьох глечиків пива й кількох цибулин. Пиво тоді пили не тільки прості робітники, фараони теж полюбляли цей напій. Недаремно саме стародавні єгиптяни вражаються винахідниками пива.

Міфи: час знати правду

Скільки фактів, літератури та інформації людині не давай, вона все одно буде в щось вірити та не перевіряти. А ми наважимось спростувати найпопулярніші міфи про пиво. Ми впевнені, про них ви точно чули, можливо й вірили. Але лише до цього моменту. Зараз ми внесемо трохи пояснень та розповімо, де правда, а де брехня. Поїхали!

Міф 1 та найпопулярніший – Від пива гладшають

А от і ні! Від пива не гладшають. Справа лише в помірності споживання їжі до пива. Напій окремо не призводить до збільшення ваги і від нього не росте "пивний живіт". Проблема в тому, що його часто "заїдають" чіпсами, горішками, піцою, сухариками і т.д. Ось так і назбирується кількість калорій, а звинувачують пиво.

У 100 мл пива міститься всього 40-45 ккал, в той час у 100 мл вина близько 52 ккал, а у міцних алкогольних напоях – 300-400 ккал. До слова, споживання пива навіть рекомендовано в деяких дієтах для схуднення, бо воно є діуретиком і полегшує роботу нирок та кишечника, а ще сприяє виведенню з організму токсинів і втрати ваги.

Міф 2 –​ Темні напої міцніші за світлі

Подейкують, що темні напої завжди міцніші за світлі. Але не можна за кольором визначати вміст алкоголю. Відтінок пива залежить від складу. Під час приготування темних сортів використовують обсмажений або карамелізований солод. Саме цей компонент впливає на колір. А от міцним може бути як світлий, так і темний сорт. А ще кажуть, що темне пиво завжди гірчить. Але факти говорять про інше. Якщо до складу входить солодкий солод, гіркоти не буде. Солодке солодове сусло використовують при виробництві як темних, так і світлих сортів.

Міф 3 – Пиво роблять міцнішим завдяки спирту

Чи додають у міцні сорти пива спирт? Ні, тому що алкоголь у пиві утворюється природним шляхом у результаті діяльності дріжджів під час бродіння . Його кількість залежить виключно від густини сусла – міцнішими є сорти із вищою густиною.

Міф 4 – Пиво та спорт не сумісні

Пиво і спорт пов’язані дуже давно. Сучасний футбол народився в лондонській пивній під назвою "Вільні каменярі" ще у 1863 році. Там за кухлем елю зустрілися представники 11 лондонських футбольних клубів для "заснування єдиної організації та встановлення конкретних правил гри". Ось так за пивом на першому засіданні була створена Англійська футбольна асоціація, а вже на третьому – остаточно сформульовані закони і правила гри, які із деякими змінами діють і зараз.

До слова, безалкогольне пиво за своїми властивостями є ізотоніком, що дозволяє швидко відновлюватися після активних навантажень.

Міф 5 –​ Пиво викликає залежність, як і цигарки

Пиво не викликає залежності – це продукт сезонного споживання. Люди в основному п’ють пиво влітку, в спекотну погоду. І можуть легко від нього відмовитися або перейти на інші напої, коли закінчується сезон.

Міф 6 – Жінки не люблять пиво

Суспільство помилково вважає, що пиво – це чоловічий продукт. Але саме жінкам можна дякувати за те, що взялися за пивоваріння. Зовсім не пузаті і вусаті німці почали варити пиво, спершу цей обов'язок покладався на тендітні жіночі плечі. До речі, відомі на весь світ пивоварні компанії засновані саме жінками.

Міф 7 – Пиво потрібно споживати холодним і з пляшки

Щоб правильно насолоджуватися деякими сортами пива, його слід подавати при 44 градусах за Фаренгейтом, тобто 6 градусах за Цельсієм. Причина в тому, що смакові рецептори стають мертвими на смак напою, коли його подають крижаним чи дуже холодним. Тоді ви просто не відчуєте того смаку, який могли б, щоб отримати найбільше задоволення від пива.

Загалом, лагер рекомендується споживати більш охолодженим – 2-4°C. Пільзнер та ель розкривають свій смак краще при температурі 4-7°C. Портер, стаут та ІРА найкраще смакують в діапазоні 7-10°C. Сорти пива з фруктовими ефірами рекомендується вживати при температурі 10-13°C.

А щодо пляшки – звичайно, вона може виглядати вишуканіше, ніж звичайний келих. Але з пляшки ви не можете відчути всі аромати , ваш ніс просто не бере в цьому участі. Просто зробити ковток – занадто мало, щоб відчути всі особливості пива.

Міф 8 – Безалкогольне пиво – це не пиво

Ні, це теж пиво. І воно відповідає визначенню "пива" та виготовляється за тією ж технологією, що і звичайне алкогольне пиво.

Існує 4 способи виготовлення безалкогольного пива: придушення утворення спирту – перерване бродіння; зворотний осмос; випарювання; мембранна фільтрація – "діаліз". Тому безалкогольне пиво, вироблене одним з таких методів, зберігає всі смакові якості звичайного пива.

Міф 9 – Деяке пиво роблять з порошку

По-перше, пиво не вигідно фальсифікувати, бо це дуже довготривалий процес. По-друге, потрібні відповідні умови. Для бродіння пива потрібні спеціальні холодильні камери.

Зробити пиво у вигляді порошку — нереально. Адже можна висушувати різні інгредієнти – цукор, ячмінь, дріжджі або й саме пиво. Проте це буде дуже дорого, тому беззмістовно.

Для деяких сортів використовуються сухі дріжджі замість рідких, через те, хтось і вирішив, що це пиво виготовляється з порошку.

Міф 10 – Пиво негативно впливає на організм людини

При помірному споживанні пиво не шкодить організму. Більш того, є чимало досліджень, які показують, що невеликі дози пива зменшують ризик "підхопити" деякі хвороби.

Пиво багате корисними речовинами та вітамінами. Зокрема, В1, В2, В6, В12, РР сприяють утворенню червоних кров’яних тілець, покращують роботу серця та стимулюють обмін речовин. Мідь і залізо допомагають у відновленні крові, фосфор діє на метаболізм, магній зміцнює серцевий м’яз. Цинк потрібен для утворення інсуліну.

А ще пиво – одне з можливих джерел надходження кремнію в організм людини для зміцнення кіток.

Ну що ж, "будьмо" за історію, свято та саме пиво. Смакуйте улюбленим відповідально, отримуйте користь та задоволення!