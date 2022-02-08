Виявляється дуже заразний Омікрон лише набирає обертів. Головний санітарний лікар країни сказав, що в Україні поки лише кожен 5 хворий заражений Омікроном, тоді як решта – все ж таки ще Дельтою.

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Омікрон є поблажливіший за Дельту

Саме тому і кажу, що Омікрон лише набирає обертів в Україні і скоро припаде пік. Потому має бути стабілізація ситуації й вже тоді піде все на спад.

Принаймні таку картину спостерігають в інших країнах, до прикладу, в тій таки Південній Африці, звідки Омікрон й узявся ширитися по усьому світові.

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Омікрон є вкрай заразним і в Україні може бути по 60 тисяч нових хворих кожного дня. Проте ж величезний плюс у тому, що Омікрон менш "шкідливий" так би мовити.

Ушпиталень потребують лише 27 з тисячі хворих на Омікрон, тоді як штам Дельта вкладав на лікарняні ліжка аж 78 хворих із тисячі заражених.

Виходить, що Омікрон втричі поблажливіший до людини, яка його підхопила, аніж штам Дельта. Проте це не означає, що Омікрон не є смертельним вірусом. Він усе одно вбиває 9 з тисячі хворих, а Дельта для порівняння вбиває 13.

Третя доза краще знешкоджує COVID-19

Розслаблятися точно зарано. Треба й далі берегтися – носити маску, мити руки, уникати контактів із людьми й за можливості зробити собі бустерну дозу.

Я прочитав цікаве роз'яснення, що, мовляв, третя доза не тільки кількісно поновлює антитіла для нейтралізації COVID-19, але в людському організмі триває ще і якісне покращення.

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Організм на третій дозі ще краще навчений знешкоджувати коронавірус. Учені наводять цікаву аналогію. Перша доза – наче організмові навчання в початковій школі, друга доза – це наче організм ту школу закінчив, а третя бустерна доза – наче організм відбув уже навчання в університеті.

Кожна наступна доза – це не просто оновлення чинного рівня антитіл, але й додаткове прокачування антитіл. На третій дозі вони ще швидше розпізнають вірус та ще краще його знешкоджують.

Зміни у "COVID-тисячних" та нові таблетки

До речі, уряд розширив категорії громадян, які можуть отримати так звану COVID-тисячу. Тепер її дають і підліткам від 14 років. Лише вони можуть витратити ці гроші ще й на освітні курси та канцелярію.

Купувати ліки на "COVID-тисячу" вже незабаром хочуть дозволити й людям з інвалідністю, тоді як тепер це можна робити лише пенсіонерам. Проте немає точної інформації, коли саме таке дозволять. Так само невідомо, коли дозволять витрачати ці гроші для оплати комуналки.

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Закінчити коронавірусну тему хочу позитивною новиною. В Україну нарешті приїхали пігулки від коронавірусу – 60 тисяч курсів Молнупіравір, куплених за бюджетні гроші. У квітні 2022 року приїдуть ще 240 тисяч.

Їхня особливість у тому, що вони не дають вірусу розмножуватися, тобто вже хворій людині при вживанні Молнупіравіру не буде ускладнень і його COVID-19 не переросте у тяжку форму.

Зазначу, що ліки ці безплатні, але даватимуть їх не усім поспіль. Лише людям із зони ризику – у кого проблеми із серцем, зайвою вагою або ж ті, хто має поважний вік.

Щоправда, в інтернеті вже купа оголошень з продажу Молнупіравіру. Я загуглив з цікавості: ціна від 3,5 до 5 тисяч гривень. Проте немає жодних гарантій, що це взагалі справжній препарат, а не банальна підробка.

Принаймні фотографії пакування та самої банки не збігаються з тими, які наводить вітчизняне МОЗ, звітуючи про прибуття ліків в Україну. Саме тому я б не радив їх купувати "з рук", бо то взагалі може бути незрозуміло що.