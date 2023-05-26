Внаслідок цього постраждали 12 інших людей, які також перебували в літаку. Попри цей інцидент, літак успішно приземлився у місці свого призначення.
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Чоловік відчинив двері повітряного судна у небі над Південною Кореєю
Згодом стало відомо, що інцидент стався в літаку Airbus A321 авіакомпанії Asiana Airlines, який летів з корейського острова Чечжу до міста Тегу. Пасажир літака раптово підвівся зі свого місця та побіг у бік аварійного виходу повітряного судна.
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Загалом на літаку перебували 194 пасажирів, серед них були підлітки-спортсмени, які їхали на змагання з легкої атлетики. За словами очевидців, вони відчували сильний біль та закладеність у вухах після того, як двері повітряного судна відчинились.
Унаслідок цього інциденту 12 осіб опинилися в лікарні. Вони мали проблеми з диханням та інші незначні симптоми.
Попри це повітряне судно змогло успішно приземлитися в аеропорті у місті Тегу. Винуватця затримала корейська поліція та висунула підозру в порушенні законодавства про авіаційну безпеку. Сам чоловік пояснити мотиви свого вчинку – не зміг.
Які авіакатастрофи у світі траплялися останнім часом
- У Непалі у січні 2023 року впав пасажирський літак, на якому перебувало 70 осіб. Згодом з'ясувалося, що 67 людей загинули. На місці падіння літака спалахнула масштабна пожежа.
- До цього у листопаді 2022 року у Танзанії сталася авіакатастрофа: в озеро Вікторія впав пасажирський літак. Внаслідок катастрофи загинули 19 людей.
- Того ж місяця на півдні Італії розбився гелікоптер. На його борту перебували 7 людей – усі вони загинули.