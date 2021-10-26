Фінансування освіти є пріоритетом держави, тому у проєкті державного бюджету на 2022 рік збережено обсяги видатків за всіма основними напрямками реформування основних ланок освіти.

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Вперше видатки на освіту зведеного бюджету передбачені понад 7% ВВП, як це визначено Законом України "Про освіту", та становлять 392,2 мільярда гривень.

Загальний обсяг видатків державного бюджету (із трансфертами) на освіту запланований в обсязі 185,6 мільярда гривень, що більше на 16,7 мільярда гривень ніж у 2021 році.

Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання щодо утримання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти для надання якісної загальної середньої освіти.

З цією метою у проєкті держбюджету на 2022 рік враховано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 108 мільярдів гривень, що на 8,4 мільярда гривень більше ніж у 2021 році. За рахунок цих коштів заробітною платою будуть забезпечені 420 тисяч учителів.

За програмою "Нова українська школа" буде виділено 1 мільярд гривень. Це дасть змогу закупити сучасні меблі та засоби навчання для понад 450 тисяч учнів. Окрім того, на професійний розвиток 33 тисячі учителів передбачено 400 мільйонів гривень.

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У наступному році продовжиться реалізація проєктів із оновлення освітнього простору та ремонту закладів загальної середньої освіти.

Для цього у проєкті держбюджету передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" в обсязі 1,3 мільярда гривень, що на 300 мільйонів гривень більше 2021 року.

Під час використання зазначених коштів пріоритет надаватиметься опорним закладам освіти, розрахованим на 200 і більше учнів, та потужним школам із кількістю учнів не менше 350 дітей.

Загалом за кошти субвенції буде оновлено та відремонтовано понад 500 шкіл.

Також ми приділили особливу увагу інклюзивній освіті, створенню умов для безпеки та здоров’я дітей під час перебування у школі.

Для забезпечення якісної освітньої складової освітнього процесу, у проєкті держбюджету вперше передбачено дві субвенції в загальному обсязі 3 мільярди гривень. Ці кошти будуть спрямовані для придбання обладнання для їдалень закладів загальної середньої освіти, а також на заходи, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки у закладах освіти.

Очікуємо, що за ці кошти будуть приведені до належного стану осередки шкільного харчування та протипожежні системи у понад 3 тис. закладах загальної середньої освіти.

З метою створення інклюзивного освітнього середовища для осіб з особливими потребами на 2022 рік передбачені кошти 504,5 мільйона гривень для проведення додаткових корекційних занять і забезпечення спеціальним обладнанням понад 42 тисячі дітей з особливими освітніми потребами.

Однією з новацій цього проєкту бюджету є врахування в ньому видатків у обсязі 50 мільйонів гривень на навчання дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

Також ми розуміємо, що сучасний ринок праці в нашій країні висуває все більші вимоги до професійної освіти та конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників.

Перспективи розвитку закладів професійно-технічної освіти полягають у співпраці з роботодавцями, розширенні соціального партнерства з провідними підприємствами та створення навчально-практичних центрів професійної освіти.

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Тому у проєкті держбюджету на створення не менше ніж 50 потужних навчально-практичних центрів враховано 250 мільйонів гривень, що на 100 млн грн більше ніж у 2020 році.

Також у проєкті держбюджету 2022 року вперше з 2017 року враховані кошти на суттєве підвищення стипендії студентам, щоб надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту.

Першого вересня поточного року Уряд для більш суттєвої матеріальної підтримки кращих здобувачів освіти підвищив розміри академічних стипендій: у закладах фахової передвищої та вищої освіти ‒ у 1,5 раза, у закладах професійної освіти ‒ у 2,5 раза.

Так, з 1 січня 2022 року в університетах студенти отримуватимуть мінімальну стипендію у розмірі 2 000 грн, відмінники – 2 910 грн; у коледжах 1 510 та 2 197 гривень відповідно.

Загалом на виплату академічних стипендій у проєкті держбюджету враховано 4,5 мільярда гривень.

Отже, можу з впевненістю сказати, що держава робить усе можливе для необхідного фінансування системи освіти. Так буде і надалі.