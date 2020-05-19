Агрегатор страхових послуг SelectQuote виходить на IPO: що варто знати інвесторам

У сфері інвестицій усе частіше розглядається тема IPO. Розміщення акцій на біржі - один із способів залучення додаткового інвестування та підвищення іміджу компанії. Сьогодні аналітики компанії "Фрідом Фінанс" проаналізували діяльність компанії SelectQuote, розробника страхової платформи, за допомогою якою можна порівнювати поліси різних постачальників. Фірма вийде на IPO 21 травня 2020 року.

Отож, більше про розробки SelectQuote, її фінансове становище та підготовку до IPO – читайте в експертному огляді "Фрідом Фінанс" для 24 каналу. Окрім того, дізнайтеся прогнози аналітиків щодо прибутковості компанії в майбутньому та перспектив інвестування в її акції.

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SelectQuote: чим займається і що пропонує клієнтам

Це компанія-розробник сервісу, що дає змогу порівнювати страхові поліси різних постачальників, наприклад, American International Group, Prudential Financial Inc і Liberty Mutual. Була заснована ще в 1985 році й стала першою DTC-платформою на ринку страхових послуг США. Водночас, фірма є лише дистриб’ютором страхових полісів, вона не надає послуги зі страхування.

SelectQuote заробляє завдяки комісії від своїх партнерів у вигляді страхових компаній, чиї поліси розміщені на її платформі. Технологія компанії дозволяє споживачам легко порівнювати ціни і варіанти полісів від 50 провідних страхових підприємств США.

Упродовж усієї своєї діяльності SelectQuote залучила понад 82 мільйони доларів. Із-поміж її акціонерів: BEP III LLC та BEP III Co-Invest LLC.

Цікавість до IPO компанії підігріває той факт, що у вересні 2019 року інша фірма – Prudential – заявила, що готова заплатити 2,35 мільярда доларів за стартап Assurance IQ. Останній використовує машинне навчання для прискорення процесу купівлі страхового поліса. Як бачимо, є інтерес до таких технологічних компаній, які спрощують процес пошуку і вибору найкращого варіанту страхування.

Андеррайтерами цього розміщення є: Credit Suisse, Morgan Stanley, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Barclays, Citigroup і Jefferies.

Окрім пошуку вигідних страхових полісів, SelectQuote також має власну лінію продуктів на основі послуг своїх партнерів:

SelectQuote Senior ("Senior") – це найдинамічніший продукт компанії, який був запущений у 2010 році. Сюди входять програми страхування Medicare Advantage (покриття препаратів за рецептами) і Medicare Supplement (покриття більшої частини вартості медичних послуг). У цьому продукті беруть участь близько 15 провідних партнерів зі страхування: Humana, UnitedHealthcare, Aetna та ін.

– це найдинамічніший продукт компанії, який був запущений у 2010 році. Сюди входять програми страхування Medicare Advantage (покриття препаратів за рецептами) і Medicare Supplement (покриття більшої частини вартості медичних послуг). У цьому продукті беруть участь близько 15 провідних партнерів зі страхування: Humana, UnitedHealthcare, Aetna та ін. SelectQuote Life – це добірка різних продуктів для страхування життя від нещасних випадків, також страхування неповнолітніх.

– це добірка різних продуктів для страхування життя від нещасних випадків, також страхування неповнолітніх. SelectQuote Auto&Home – продукт, заснований в 2011 році для страхування автомобілів і будинків. Тут присутні 29 провідних страхових компаній США.

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Адресний ринок SelectQuote у 180 мільярдів доларів

Як очікують аналітики, кількість учасників програми Medicare зросте з 59,9 мільйона у 2018 році до 68,4 мільйона до 2023 року і 76,7 мільйона ​​до 2028 року.

Доволі перспективною виглядає і програма страхування Medicare Advantage. Зокрема, на кінець 2017 року налічувала 20 мільйонів учасників (35% від усього ринку), і до 2025 року очікується, що це число зросте до 38 мільйонів учасників (50% від усього ринку).

Адресні ринки в сегменті продуктів Life і Auto & Home оцінено у 105 мільярдів доларів і 47 мільярдів доларів.

Стратегія зростання SelectQuote:

Збільшення продажів різних страхових продуктів.

Максимізація вартості довічних страхових продуктів.

Розширення партнерської мережі.

Розширення асортименту продуктів.

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Фінансові показники SelectQuote: двозначний ріст і прибутковість

Виручка компанії. За 2019 фінансовий рік (далі – ФР) темпи зростання склали +44%, а за 9 місяців 2020 ФР – 48%.



Темпи росту SelectQuote у % / Візуалізація "Фрідом Фінанс" за даними SelectQuote

Основні показники маржинальність бізнесу. Валова маржа демонструє зростання з 64% у 2018 ФР до 69% у 2019 ФР. Упродовж 9 місяців 2020 ФР цей показник знизився до 68% через зростання кількості страхових агентів.

Показники EBIT зросли з 18% у 2018 ФР до 29% у 2019 ФР на тлі зниження собівартості з 36% до 31% від виручки, маркетингу – з 35% до 33% і технічних розробок – з 4% до 2%.

Водночас маржа знизилася з 29% за 2019 ФР до 25% за 9 місяців 2020 ФР завдяки росту собівартості з 30,9% у 2019 ФР до 32,4% за 9 місяців 2020 ФР, маркетингу – з 32,7% до 33,9% і G&A – з 4,7% до 6,6%.



Основні індикатори маржинальності бізнесу у % / Візуалізація "Фрідом Фінанс" за даними SelectQuote

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Грошовий потік. За 9 місяців 2020 ФР компанія згенерувала готівку шляхом своєї фінансової діяльності.



Грошовий потік SelectQuote Inc / Візуалізація "Фрідом Фінанс" за даними SelectQuote

Експертна оцінка росту SelectQuote й прогнози "Фрідом Фінанс"

1. Виручка. Для того, щоб зробити прогноз щодо виручки у "Фрідом Фінанс" використовували дані компанії SelectQuote.

Темпи зростання за 2020 рік знизяться до 43,3% з 44,4% у 2019 році.

Виручку варто розділити за трьома основними продуктами компанії: SelectQuote Senior, SelectQuote Life і SelectQuote Auto & Home.

SelectQuote Senior – це найдинамічніший продукт компанії завдяки програмі страхування Medicare Advantage.

З урахуванням можливих тригерів зростання і зростання чисельності учасників програми Medicare, ми прогнозуємо зростання виручки зі 192 мільйони доларів до 1,498 мільярда доларів до 2029 року. Темпи росту від SelectQuote Senior знизяться з 88% в 2019 ФР до 4% до 2029 року,

– зазначили аналітики "Фрідом Фінанс".

SelectQuote Life. Із 1985 року було продано понад 1,75 мільйона полісів.

У "Фрідом Фінанс" припускають, що з урахуванням зниження нових страхових премій, очікується уповільнення виручки від цього продукту з 12% в 2019 ФР до 0,33% до 2029 року. Виручка виросте зі 110 мільйонів доларів до 164 мільйонів доларів упродовж прогнозного періоду.

SelectQuote Auto & Home – продукт, запущений в 2011 році. На поточний момент партнерами є 29 провідних страхових компаній США.

Ми очікуємо прискорення виручки в 2020 році до 12% (проти 5% в 2019 році) з подальшим уповільненням до 1%. Виручка виросте з 35 мільйонів доларів до 57 мільйонів доларів,

– очікують у "Фрідом Фінанс".

Загальна виручка SelectQoute збільшиться з 338 мільйонів доларів у 2019 ФР до 1,719 мільярда доларів до 2029 року. Темпи зростання знизяться з 44% до 3%.

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2. Зниження показників маржі до середньогалузевих значень в 25%.

У 2019 ФР показники EBIT-маржі були рівні 29%. Аналітики "Фрідом Фінанс" припускають, що ці показники досягнуть середньогалузевих значень у 25% впродовж наступних 10 років.

Чисті реінвестиції від виручки за цей період зростуть із 3,2% до 4%, що дорівнює середньогалузевим значенням. Чисті реінвестиції становитимуть 450 мільйонів доларів, прогнозують експерти.

Фінальний розрахунок вартості і потенціалу SelectQoute EV, або сума вартості прогнозного (1,439 млрд доларів) і зрілого (2,854 млрд доларів) періодів, становитиме 4,405 млрд доларів. З огляду на вартість капіталізованої оренди і боргу 465 млн доларів, надходження від IPO в 324 млн доларів, готівку на рахунках у 84 млн доларів і вартість опціонів у 126 млн доларів, власний капітал SelectQuote можна оцінити у 4,222 млрд доларів.



З огляду на 162,650 млн акцій після IPO, цільова ціна на одну акцію дорівнює 25,4 долара. Потенціал до верхньої межі IPO в 19 доларів становить 34%.



Прогноз темпів росту SelectQuote Inc / Візуалізація "Фрідом Фінанс" за даними SelectQuote

Огляд головних ризиків