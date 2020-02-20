Акції Apple ще більше впадуть у ціні: прогноз інвестора

Американський інвестор Джим Крамер вважає, що акції Apple й далі знижуватимуться в ціні після того, як виробник iPhone заявив, що не зможе досягти запланованого доходу в першому кварталі 2020 року через спалах коронавірусу.

За прогнозами експерта, вартість цінних паперів техгіганта знизиться приблизно ще на 10 доларів. Про це він розповів в ефірі телепрограми на CNBC.

Нагадаємо, у понеділок, 17 лютого, Apple повідомила, що новий коронавірус негативно вплинув на темпи постачання iPhone, а також знизив попит китайських споживачів на продукцію компанії.

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Після цієї новини у вівторок, 18 лютого, акції Apple закрили торги, знизившись у ціні на 1,83% (5,95 долара).

Раніше в компанії заявляли, що очікують чистого прибутку від продажу на рівні від 63 до 67 мільярдів доларів у другому кварталі 2020 року. Однак техгігант так і не надав оновлені прогнози на наступний квартал після повідомлення в понеділок.

За словами Крамера, причиною того, чому акції Apple можуть знизитися в ціні, є те, що "не багато людей захочуть щось продати", враховуючи "успіх" ринку на початку 2020 року.

Однак на тлі новини техгіганта індекс S&P 500 збільшився на 4,62%. Індекс Доу-Джонса, навпаки, опустився на 77 пунктів нижче.

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Щодо акцій Apple, то їхня вартість зросла на 86% впродовж останніх 12 місяців.

Поширення епідемії коронавірусу змусило низку компаній зупинити виробництво і закрити свої офіси й магазини в Китаї. Apple була змушена теж піти на цей крок задля безпеки своїх працівників. Компанія тимчасово закрила 42 магазини в Китаї. Лише на минулому тижні кілька з них відновили роботу.

Коронавірус 2020: що відомо про смертельне захворювання Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 19 лютого 2020 року у світі зареєстровано 75 199 підтверджених випадків зараження, із них 2012 – летальні. Одужало вже 14 675 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.