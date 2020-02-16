Facebook запускає в Індії масштабну програму з підтримки бізнесу

Facebook допомагатиме розвиватися малому та середньому бізнесу Індії. До цієї справи американська фірма залучить низку інвестиційних фондів.

Компанія Facebook долучився до програми Surge індійського акселератора Sequoia Capital, повідомляє PYMNTS.com. Американський техгігант хоче запустити четверту версію своєї програми VC Brand Incubator в Індії.

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Що таке VC Brand Incubator Facebook уперше представив ініціативу VC Brand Incubator в червні 2019 року. Ця програма створена для підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) шляхом співпраці з фондами венчурного капіталу. Партнерство передбачає наставництво, надання рекомендації та усіх необхідних ресурсів представникам МСБ.

За словами керівника Sequoia Capital в Індії Раджана Анандана, співпраця з VC Brand Incubator має допомогти місцевим компаніям отримати більше розуміння щодо використання низки застосунків Facebook для власного зростання.

Ще до партнерства із Surge соцмережа працювала з трьома венчурними фондами, через які вона надавала допомогу понад 70 брендам. Разом зі спеціалістами таких фондів Facebook розробляла стратегії розвитку для кожної із компаній.

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Зокрема, стартап mCaffeine, що пропонує засоби особистої гігієни і знаходиться в Мумбаї, та The Moms Co., компанія в Делі, яка надає послугу догляду за дітьми, є одними з підприємств, які в минулому брали участь в інкубаторі американської соцмережі.

Із досвіду роботи зі 140 мільйонами представників малого бізнесу в усьому світі ми знаємо, що для успіху молодих брендів важливе своєчасне наставництво, – говорить Арчана Вогра, директорка підрозділу розвитку МСБ у Facebook в Індії.

Surge започатковано в січні 2019 року. Це масштабна платформа для компаній, що знаходяться на ранніх етапах розвитку, орієнтована на ринки Південно-Східної та Південної Азії.

За допомогою програми VC Brand Incubator ми сподіваємося розкрити потенціал МСБ Індії, щоб посилити їхній розвиток, а також соціально-економічний ріст країни загалом. Співпраця з різними венчурними фондами є надзвичайно важливою, тому що це дає змогу нам підтримувати МСБ на початковому етапі їхнього розвитку, а згодом – слідкувати за їхнім зростанням, – додала пані Вогра.