Фондовий ринок проти реальної економіки: що потрібно знати про фінансові виклики 2020 року

Світові ринки неабияк страждають від наслідків пандемії коронавірусу. Зниження темпів росту глобальної економіки, ріст рівня безробіття позначився на таких фінансових інструментах, як акції та облігації. Як фондові ринку переживають "коронакризу" – читайте в матеріалі.

Історія фондового ринку наповнена драмою: крах 1929 року (торгові маніпуляції між двома світовими війнами); Чорний понеділок 1987 року (цілеспрямований саботаж за допомогою тогочасних алгоритмічних програмних комплексів), коли ціни на акції втрачали 20% за день; манія доткомів у 1999 році (бульбашка з приватним бізнесом із великими боргами та відсутніми продажами).

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З такими прецедентами нічого не повинно стати несподіванкою, проте останні вісім тижнів були чудовими (+31,49%) після розпродажу акцій. З 19 лютого по 23 березня індекс S&P 500 втратив третину своєї вартості (-35,41%). Каталізатором стала новина, що Федеральний резерв купуватиме корпоративні облігації, допомагаючи великим фірмам фінансувати свої борги. Інвестори перейшли від паніки до оптимізму (дивіться рис. 1).



Рис. 1. Динаміка індексу S&P 500 за липень 2019 р. – травень 2020р. / Графік "Фрідом Фінанс"



Це контрастує з ринками в інших регіонах. Наприклад, акції у Великій Британії та континентальній Європі відновлювалися повільніше.

У Сполучених Штатах значних збитків зазнав і продовжує зазнавати рівень зайнятості населення.

Зокрема, безробіття зросло з 4% до понад 16%, що стало найвищим показником з того часу, відколи ці дані почали фіксувати – 1948 рік.

Хоча цінні папери великих підприємств ростуть, і вони отримують допомогу від Федеральної резервної системи (ФРС), малий бізнес все ще намагається залучити гроші від "дядька Сема".

Нині тільки починається бійка за те, хто платить за фіскальний тягар пандемії. На цій траєкторії можливий зворотний зв'язок проти великого бізнесу.

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Держоблігації та акції компаній: останні зміни на ринках

Значна частина поліпшеного настрою викликана тим, що ФРС, яка діяла більш різко, ніж інші центральні банки, купує активи в колосально великих масштабах. Він зобов’язаний придбати ще більше корпоративного боргу, з-поміж яких високодохідні, так звані "мусорні" облігації.

Ринок нових випусків корпоративних облігацій, який заморозили у лютому, знову відкрився. Упродовж останніх шести тижнів компанії випустили на 560 млрд доларів облігацій, що вдвічі перевищує норму.

Навіть Україна теж не відстає у цьому плані: НКЦПФР зареєструвала новий випуск облігацій (приватне розміщення) Нової Пошти Серії В.

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Каскад банкрутств у великих фірмах упереджений. Фактично, центральний банк зупинив грошовий потік, а фондовий ринок піднявся.

У ФРС мало вибору – проходження по ринку корпоративних облігацій погіршить глибоку рецесію. Інвестори накопичили акції, їм більше немає куди вкладати гроші.

Дохідність державних облігацій в Америці ледве позитивна. Вони негативні в Японії та значній частині Європи (крім України, де дохідність у валюті зараз 4-8%, у гривневих ОВДП – близько 10%). Ви гарантовано втратите гроші, утримуючи їх до погашення, і якщо інфляція зросте, втрати будуть болючими.

Тож акції більш привабливі. До кінця березня ціни впали досить, щоб спокусити сміливіших інвесторів та спекулянтів.

При цьому, в українських ОВДП ще сидять нерезиденти (13,01%) порівняно із (14,22%) початком 2020 року, що на 1,21% менше. Юридичні особи (47,92%), в тому числі здебільшого банки (41,98%), володіють ОВДП в гривнях, доларах і євро, що вказує на готовність вкладати в захисні активи під 4-11% річних.



Рис. 2. ОВДП України, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю, % / Візуалізація "Фрідом Фінанс"

Однак останнім часом зростання цін на акції було нерівномірним. Ще до пандемії ринок виявився недоступним, і стало ще гірше. Біржі у Великій Британії та континентальній Європі наповнені проблемними галузями, такими як виробництво автомобілів, банківська справа та енергетика, відстають, і спостерігаються тремтіння над єдиною валютою – євро.

В Америці інвестори ще більше вірять в крихітну групу технічних улюбленців: з 23.03.2020 р. Alphabet (+31,79%), Amazon (+30,31%), Apple (36,59%), Facebook (+49,14%) та Microsoft (+35,41%). Саме ці компанії зараз складають п'яту частину індексу S&P 500.

Ейфорії мало, просто відчайдушний потяг до цих підприємств, котрі вважаються тими, що вижили.

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Керівники активів повинні вкласти гроші, щоб вони працювали якнайкраще. Але щось не так у тому, як швидко рухалися ціни на акції та куди вони повернулися. Американські акції зараз вищі, ніж були в серпні. Це, мабуть, означає, що комерція та широка економіка можуть повернутися до бізнесу як завжди. Такій перспективі існує безліч загроз, але виокремлюють три.

Перший – це ризик виникнення афтершоку. Цілком можливо, що буде друга хвиля вірусу. А також є наслідки стрімкої рецесії, коли американський ВВП, як очікується, знизиться приблизно на 10% у другому кварталі порівняно з роком раніше. Багато директорів компаній сподіваються, що безжальне скорочення витрат може допомогти захистити свою маржу та погасити накопичені борги за допомогою команди. Але в сукупності корпоративна економія знизить попит.

Друга небезпека, з якою слід рахуватися, – шахрайство. Роки дешевих грошей та фінансового інжинірингу означають, що хитрощі бухгалтерського обліку тепер можуть бути оголеними.

Уже впродовж останніх тижнів в Азії відбулися два помітні скандали – Luckin Coffee, китайський аналог Starbucks, та сингапурський торговець енергією Hin Leong, які приховували гігантські збитки. Велике шахрайство або корпоративний колапс в Америці можуть знизити довіру на ринках, так як свого часу смерть Enron розтрощила нерви інвесторів у 2001 році, а Lehman Brothers призвели до падіння фондового ринку в 2008 році.

Третій і найбільш недооцінений ризик – це політична реакція. Зниження зашкодить меншим фірмам і залишить більші корпоративні компанії, що вижили, посиливши позиції, збільшивши концентрацію деяких галузей, що вже були проблемні до пандемії. Криза вимагає жертв і залишить після себе великі збитки. Деякі демократи хочуть обмежити злиття та зупинити фірми, які повертають готівку власникам.

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Настрій ринків може змінитися раптово, як це було декілька місяців назад. Одномісячний ринок ведмедів має достатньо мало часу, щоб поглинути всі можливі погані новини від пандемії та величезної невизначеності, яку він створив. Ця драма на фондовому ринку має ймовірність до зниження ще кількома хвилями.

Проте виникає питання, що ж сталося 23 березня під час переломного моменту, відколи акції виросли на 30-40%? Що ж так вплинуло на ринок?

Зниження ставки ФРС до 0,25%. Федеральна резервна система взяла на себе зобов'язання придбати активи без обмеження для підтримки ринків. Десятирічна прибутковість облігацій казначейства США, яка напередодні відскочила вище 1%, стала нижчою від цього рівня на початку понеділка. Виділено майже 2 трлн доларів США в межах "коронавірусного пакету порятунку" від Білого Дому. У Нью-Йорку планували провести клінічне випробування, схемою лікування через антималярійний гідроксихлорохін та антибіотик азитроміцин, лікарського коктейлю, який показав перспективність у боротьбі з коронавірусом. Решту позитивних новин, які виходили за цей час до травня місяця, в тому числі публікація фінансових результатів компаній з індексу S&P 500 (+31,49%).

Статтю підготував Степан Джус, інвестиційний аналітик "Фрідом Фінанс Україна"