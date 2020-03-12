Нафта дешевшає, акції падають: ринки після рішення Трампа зупинити сполучення з Європою

Ціни на нафту знизились на 4% після оголошення президента США Дональда Трампа про тимчасове припинення в’їзду громадян Європи, за виключенням Великої Британії, до Сполучених Штатів. Обмеження діятиме впродовж 30 днів.

За даними Investing.com, ф’ючерси на нафту Brent стали дешевшими на лондонській біржі ICE Futures на 4,4%, досягнувши 34,22 долара за барель. Ф’ючерси на WTI опустилися на 4,2% – до 31,60 долара за барель.

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Після заяви Трампа різко обвалилися світові фондові ринки:

Ф’ючерси на фондовий індекс S&P 500 знизилися на понад 4%.

знизилися на понад 4%. Індекс Euro Stoxx 50 опустився до найнижчого рівня з 2016 року, втративши 5,8%.

опустився до найнижчого рівня з 2016 року, втративши 5,8%. Японський фондовий індекс Nikkei зменшився на 5%.

зменшився на 5%. Фондовий індекс Гонконзької біржі Hang Seng знизився на 3,8%.

Курс єни зріс на 1%, а євро, навпаки, дешевшає.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 8,7 базових пункти.

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Нагадаємо, у середу, 11 березня, Дональд Трамп офіційно заявив, що США тимчасово припиняє сполучення з Європою, окрім Великої Британії, на 30 днів. Рішення почне діяти з п’ятниці, 13 березня. За словами Трампа, на торгівлю це обмеження не вплине. Також президент США доручив Міністерству фінансів відтермінувати сплату податків для осіб, інфікованих коронавірусом.

Рішення влади США демонструють, що коронавірус усе сильніше впливає і на бізнес, і на життя громадян. Учасники фондового ринку стверджують, що існує великий шанс повторення 2008 року й настання нової фінансової кризи в світі. Варто зазначити, що американський ринок акцій після низки падінь знизився в середньому на 20%.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 11 березня 2020 року у світі зареєстровано 119 132 підтверджених випадків зараження, із них 4 284 – закінчилися смертю. Одужало вже 65 766 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.