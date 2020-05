У період карантину через пандемію коронавірусу для геймінгової індустрії настали золоті часи. Швидкісний інтернет, інноваційні технологій та розвиток світового кіберспорту стали вагомими причинами для того, щоб вибрати саме комп’ютерні ігри аби перебування вдома не було занадто нудними.

Попри те, що індустрія кіберспорту зараз на піку популярності, найбільше на цьому заробляють ІТ-компанії, що розробляють комп’ютерні ігри та, безперечно, самі кіберспортсмени. Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна", підготував для Інвестицій24 огляд таких фірм, аби переконати вас, що кіберспорт не лише приносить азарт і моральне задоволення, а ще й дає змогу збільшити власний капітал.

Дізнайтеся більше про інвестиції: Куди краще вкладати гроші та що вирізняє грамотного інвестора: поради експерта ринку

Кіберспорт проти COVID-19: індустрія геймінгу завдала удару пандемії

Через карантин у світі низку масштабних спортивних подій, які потребують присутності спортсменів і глядачів, довелося відмінити.

Футбольний чемпіонат Євро-2020 перенесли на літо 2021 року.

перенесли на літо 2021 року. Олімпійські ігри , які цього року мали пройти в Токіо змістили на рік уперед.

, які цього року мали пройти в Токіо змістили на рік уперед. А в четвер, 28 травня, стало відомо, що визначний Бостонський марафон уперше за 124 роки відмінили й запланували нову дату цих змагань на осінь.

Коли для реального спорту настав період застою, інтерес до ігрової індустрії зростає. Зокрема, як тільки почався карантин платформа Steam побила рекорд за кількістю користувачів: 20 мільйонів людей з усього світу були присутні на одному майданчику, 6 мільйонів з них одночасно грали. Гравці надають перевагу класиці: СS, Dota 2, Rainbow Six Siege, GTA 5 тощо.

Індустрія геймінгу в цифрах У 2019 році дохід від продажів відеоігор у всьому світі становив 148,8 мільярдів доларів, що на 7,2% більше, ніж у попередньому році, повідомляє дослідницька компанія Newzoo. 26% (38,4 мільярда доларів) від цієї суми припадає саме на Північну Америку. У цьому регіоні продажі відеоігор зросли на 8,3% за рік, як заявляють у Newzoo.За даними дослідницької агенції, індустрія відеоігор зазнає глибоких змін з погляду технологій та бізнес-моделі.

Грандіозне повернення: IPO Warner Music Group: один із найбільших музичних лейблів повертається на фондовий ринок

Кіберспорт і фондовий ринок: акції компаній-розробниць відеоігор взлетіли вгору

Деякі з найпопулярніших компаній у галузі геймінгу сьогодні демонструють ріст цін на свої акції. З-поміж них:

Electronic Arts (тікер EA) – +35,24%; Nintendo Co. LTD (NTDOY) – +19,85%; Акції, представлені ETF VanEck Vectors Video Gaming & eSports (ESPO) (+34,92%), взагалі перевершили ширший ринок, забезпечивши інвесторам середню дохідність з 23 березня 2020 року на 30% і загальну на 90% більше (за 2 місяці) порівняно із загальним зростанням S&P 500 за цей період у 35,41%.

Інвестуючи у вищеназвані компанії навіть на початку кризи, після 21 лютого, коли почалося падіння індексів фондових ринків, дохід інвесторів зріс на 38,48%.

Показники ефективності на ринку та статистичні дані трьох найкращих акцій компаній-розробниць відеоігор з найкращим співвідношенням, найшвидшим зростанням заробітку та найбільшою швидкістю відображені в таблиці нижче. Дані представлені станом на 29 травня 2020 року.

Це запаси компаній із найнижчим співвідношенням ціни акції до прибутку (P/E, EPS) на 12 місяців. Оскільки прибуток можна повернути акціонерам у вигляді дивідендів та викупів, низький коефіцієнт P/E показує, що ви платите менше за кожен долар отриманого прибутку.



Акції компаній ігрової індустрії / Графік "Фрідом Фінанс Україна" за даними TradingView

Огляд компаній: розробки та доходи

Nintendo Co. LTD (NTDOY).

Разом із дочірніми підприємствами розробляє та розповсюджує ігри в Японії, США, Європі, Австралії, Азії. Раніше компанія була відома як Nintendo Playing Card Co., Ltd і змінила свою назву на Nintendo Co., Ltd у 1963 році. Вона була заснована в 1889 році, штаб-квартира знаходиться в Кіото, Японія.



Компанія Nintendo / Фото Flickr

SciPlay Corp.

Розробляє відеоігри для мобільних та веб-платформ. Компанія оголосила в лютому, що її загальний дохід за 2019 рік збільшився на 11,9% порівняно з 2018 фінансовим роком, а чистий дохід зріс на 139,7%.

Electronic Arts Inc.

Ще одна популярна компанія в індустрії кіберспорту, яка розробляє, публікує та продає програмне забезпечення для відеоігор для консолей, персональних комп'ютерів, мобільних телефонів та планшетів. Electronic Arts оголосила в грудні, що співпрацює з Respawn Entertainment, щоб запустити глобальну серію Apex Legends Global, міжнародну програму багатостороннього електронного спорту.



Need for Speed від Electronic Arts / Фото Flickr

Activision Blizzard Inc.

Розробляє та розповсюджує відеоігри та супутні товари. З-поміж її найпопулярніших франшиз – Call of Duty, Guitar Hero та World of Warcraft. Компанія оголосила на початку цього місяця, що призначила Даніеля Алегре новим президентом та головним операційним директором. Раніше Алегре очолював посаду виконавчого директора Google.



World of Warcraft від Blizzard / Фото Flickr

Zynga Inc

Фокусується на мобільних і вебіграх. Найвідоміші з-поміж них – FarmVille, Words with Friends та Zynga Poker.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO)

ETF-фонд, який має на меті якомога ближче, перед виплатою комісій та витрат, повторити ціну та показники дохідності індексу MVIS® Global Video Gaming & eSports ("індекс"). Фонд, як правило, інвестує щонайменше 80% своїх загальних активів у цінні папери, що складають базовий індекс фонду. Це глобальний індекс, який відстежує ефективність сегменту глобальних відеоігор та кіберспорту. Фонд може інвестувати в депозитарні розписки та цінні папери в іноземній валюті. Він недиверсифікований.

Take-Two Interactive Software (TTWO)

Розробник інтерактивного програмного забезпечення, публікує та продає розважальні рішення для споживачів у всьому світі. Компанія пропонує свою продукцію під марками Rockstar Games та 2K, Private Division та Social Point. Розробляє та публікує екшн/пригодницьку продукцію під назвами Grand Theft Auto, Max Payne, Midnight Club та Red Dead Redemption.



Одна із розробок Rockstar Games / Фото Flickr

Особливості інвестицій у кіберспорт

Для інвесторів ринок відеоігор ділиться на акції розробників ігор, "чисті ігри" (описані вище) та цінні папери технологічних фірм, які мають різний вплив на галузь. До останньої групи належать техногігант Apple, корпорація Microsoft та холдинг Alphabet, що володіє Google.

Акціонерний капітал компаній, що працюють за моделлю pure-play, враховує Allied Esports Entertainment, Esports Entertainment Group та Super League Gaming. Однак три компанії є збитковими.

Кілька біржових фондів інвестують у акції розробників комп’ютерних ігор

ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) був першим ETF, який націлився на індустрію відеоігор. Фонд створений у березні 2016 року. Він володіє цінними паперами Glu Mobile, китайської Bilibili, шведської Embracer Group та польської CD Projekt.

був першим ETF, який націлився на індустрію відеоігор. Фонд створений у березні 2016 року. Він володіє цінними паперами Glu Mobile, китайської Bilibili, шведської Embracer Group та польської CD Projekt. VanEck Vectors & eSports ETF (ESPO) створений у жовтні 2018 року. Його головними акціями є папери китайського інтернет-гіганта Tencent, виробника графічних чіпів Nvidia та Advanced Micro Devices.

створений у жовтні 2018 року. Його головними акціями є папери китайського інтернет-гіганта Tencent, виробника графічних чіпів Nvidia та Advanced Micro Devices. The Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF стартував тільки у червні 2019 року. Його топ-акціями є: виробники ігрових гарнітур Turtle Beach, Singapore's Sea, південнокорейська Nexon та Activision.

Читайте також: Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати

Ігрова індустрія завжди в тренді

Низка компаній, які ми перерахували вище не лише є провідними розробниками відеоігор, а ще й організаторами не менш відомих заходів, присвячених кіберспорту. Наприклад, Tencent проводить змагання "League of Legends". Activision Blizzard має конкурентні ліги для своїх ігор "Overwatch" та "Call of Duty".

У минулому році дохід від експорту відеоігор склав 1,1 мільярда доларів, що на 26,7% більше, ніж у минулому році, повідомляє Newzoo. Ріст заробітку кіберіндустрії відбувся завдяки спонсорству, реклами, продажу товарів та квитків.