Розваги у віртуальній реальності: Apple придбала VR-стартап

Компанія Apple підтвердила інформацію про купівлю каліфорнійського стартапу NextVR, який спеціалізується на трансляції концертів і спортивних подій у режимі віртуальної реальності.

Техгіагант відмовився оголошувати суму чи конкретні умови угоди, пише PYMNTS. Однак за оцінкою видання 9to5Mac.com, стартап обійшовся Apple у 100 мільйонів доларів.

Дізнайтеся більше про IPO компаній: Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати

За словами прессекретаря компанії-виробника iPhone, Apple "періодично купує менші технологічні фірми, і, як правило, ні з ким не обговорює мету чи плани".

Придбання NextVR – це ще одна ознака інтересу Apple до технологій віртуальної та доповненої реальності. Однак поки незрозуміло, як купертинівський гігант використовуватиме сервіси стартапу. Адже окрім програмного забезпечення на базі доповненої реальності, яке дає змогу власникам iPhone досліджувати космос, не покидаючи власний будинок, компанія більше не анонсувала ніяких планів щодо інших нових інновацій.

Угода з придбання NextVR є третьою для Apple у цьому році. Раніше виробник iPhone придбав Voysis, ірландський стартап, який спеціалізується на покрашені функціонування голосових помічників, а також Dark Sky, мобільний додаток з прогнозами погоди.

Актуально: Новачки на біржі: перспективна техкомпанія Procore виходить на IPO

Як стало відомо, на цьому тижні NextVR закрив усі свої офіси у Ньюпорт-Біч, штаті Каліфорнія.

NextVR прямує в новому напрямку. Дякуємо нашим партнерам та шанувальникам зі всього світу за роль, яку ми відіграли у створенні цієї дивовижної платформи для занять спортом, музикою та розваг у віртуальній реальності,

– зазначено на сайті стартапу.

NextVR: що потрібно знати про компанію