Ціни на нафту знову нестабільні: Brent продовжує дешевшати

Ціна на нафту Brent знову знизилася після того, а на WTI – трохи зросла. Таким чином вартість сировини не демонструє єдиної динаміки впродовж останніх сесій торгів.

За даними Інтерфакс-Україна, станом на 7:32 понеділка, 23 березня, ціна травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила 26,04 долара за барель.

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Отже, вартість сировини цієї марки подешевшала на 3,48% (0,94 долара) у порівнянні з попередньою сесією торгів. Зокрема, за результатами торгів у п’ятницю, ф’ючерси на нафту Brent знизилися в ціні на 5,2% (1,49 долара), досягнувши 26,98 долара за барель.

Травневі ф’ючерси нафти WTI під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі до цього часу зросли на 0,49% (0,11 долара) – до 22,74 долара за барель. Так, на момент закриття попередніх торгів вартість нафти цієї марки становила 22,63 долара за барель.

На минулому тижні ціна WTI опустилася на 29,3%. Це стало максимальним тижневим падінням вартості цієї марки з 1991 року. Щодо Brent, то її ціна обвалилася на 20,3%.

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За даними CNBC, у березні нафта WTI стала дешевшою на 43,9%, що стало рекордним падінням її вартості за місяць. Аналітики Rystad Energy зазначили, що цінова лихоманка на ринку нафти зберігатиметься. Це залежить від обсягів видобутку сировини.

Це найсумніша картина попиту, яку ми спостерігаємо впродовж довгого часу, з одночасним падінням попиту на авіапаливо, бензин, суднове паливо, нафтопродукти і нафту, яка використовується для електрогенерації,

– стверджує Луїз Діксон, аналітик Rystad Energy.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо і комісар підрозділу, що відповідає за освоєння нафтових родовищ у штаті Техас, Раян Сіттон обговорили питання світового попиту і пропозиції нафти. Сіттон розповів, що Баркіндо запросив його взяти участь у наступному засіданні ОПЕК.

Раніше WTI анонсувала цю зустріч, як спробу американських нафтовиробників налагодити діалог із ОПЕК. Їхньою метою є відновлення перемир’я між трьома найбільшими світовими виробниками нафти і розв’язання цінової війни між Саудівською Аравією і Росією.