Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone

Apple обіцяє покращити продуктивність старих телефонів, вдосконалити Siri та зробити прямий вихід в доповнену реальність. Ще не встигли освоїтися в iOS 11, а тут вже наступна версія на підході? Незабаром всі користувачі "яблучних" гаджетів, починаючи з iPhone 5s, зможуть завантажити iOS 12 і користуватися новими перевагами.

Найшвидша iOS в історії

Тестування beta-версії програмного забезпечення підвтердило: iOS 12 справді вдвічі швидша, ніж iOS 11. Після невдачі з попередньою версією та численних скарг користувачів, розробники вирішили піддати "жару" новим та старим iPhone, iPad та iPod touch. Користувачі iPhone 5s, iPad Air та iPad Mini 2 вже давно не чекають оновлень на свої пристрої, але цього разу Apple і про них не забуде. Після оновлення не доведеться довго чекати на запуск улюбленого додатку, але й працювати з клавіатурою та камерою стане набагато простіше.

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Ці покрашення помітять не тільки ІТ-спеціалісти. Прискорення анімації вразить і тих, хто вже давно звик до повільної роботи свої пристроїв.

Відтепер операційна система має функцію автоматичного оновлення. Так, вас більше не турбуватимуть сповіщення про встановлення оновлень.

Краща продуктивність не тільки для iOS

Нова функція "Екранний час" не дозволить вам довго "залипати" у телефоні чи планшеті. Програма постійно слідкуватиме, на що і скільки ви витрачаєте часу, дозволить закрити доступ до обраних додатків на визначений відрізок часу. Читаєте книгу і не хочете відволікатися на соціальні мережі? Просто відключіть їх на певний час, або встановіть графік роботи. Обрані додатки отримають іконку з пісочним годинником, яка зникне у визначений вами час. Таку функцію оцінять і шанувальники тайм-менеджменту, і батьки.

Після завершення роботи в "Режимі сну" (доступний в додатку "Годинник") і спрацювання будильника iOS 12 сама вітатиме користувача. На екрані відразу відображатиметься прогноз погоди на день.



iOS 12 сама вітатиме користувача одразу відображаючи погоду на день.

Доповнена реальність з ARKit 2

Розробники та дизайнери оцінять покращення у платформі доповненої реальності. Створювати захоплюючі ігри, дизайни інтер’єрів та будівлі стане ще простіше. Об’єкти можна розглядати з різних ракурсів, а новий формат файлів USDZ, створений спільно з Pixar, дозволяє користувачам легко ділитися 3D-графікою. Також доступна опція вимірювання предметів через доповнену реальність. Ви просто вловлюєте крайні точки об’єкту, щоб виміряти його ширину.



ARKit 2 дозволяє користувачам легко ділитися 3D-графікою ARKit 2 дозволяє користувачам легко ділитися 3D-графікою

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Більше дзвінків у FaceTime

У попередніх версіях iOS стандартна програма на пристроях Apple надавала можливість спілкуватися тільки з одним користувачем одночасно. Це не підходило для великих компаній друзів та колег. Згідно з попередньою інсайдерською інформацією, ми могли розраховувати тільки на підтримку 4 абонентів одночасно. Apple перевершила очікування і відтепер ви можете одночасно спілкуватися з 32 друзями через FaceTime. Не хочете, щоб хтось бачив вас спросоння? Виключте відео і прото говоріть. Під час розмови вікно з тим, хто говорить, збільшуватиметься, що робить перегляд екрану простішим.



Ви можете одночасно спілкуватися з 32 друзями через FaceTime

Милі і не дуже анімодзі

До виходу iPhone X компанія підготувала декілька нових анімацій. Такий маркетинговий хід вшанує і презентацію трьох нових моделей у вересні. До вже знайомих користувачам анімодзі додали коалу, тигра, тиранозавра та привида. Вони точніше передають міміку обличчя, а також язика.

Веселощів додасть і можливість записувати ролики з анімодзі тривалістю 30 секунд. В iOS 11 програма записувала тільки 10 секунд кривлянь перед екраном.

Коли Samsung презентували Galaxy S9, вони "кинули камінь" в бік Apple, і створили AR Emoji – анімовані смайлики з обличчям користувача. Дивитися на власне анімоване обличчя було весело, але якість зображення і робота опції могли б бути кращими.

Критики назвали це провалом Samsung, а Apple вирішила використати цю ідею. В iOS 12 нові мемодзі можна створити у спеціальному редакторі через додаток "Повідомлення". Це як складати власний фоторобот. У редакторі ви знайдете сотні моделей різних частин обличчя, волосся та аксесуарів. 5 хвилин – і ваш власний персонаж готовий до використання. Як і звичайні анімодзі, мемодзі можна використовувати для запису повідомлення.



У редакторі ви знайдете сотні моделей різних частин обличчя та аксесуарів

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Розумний центр сповіщень

Раніше кожне нове повідомлення виводилося окремим пунктом на екрані блокування. В Apple врахували цей недолік. Відтепер сповіщення будуть виглядати як групи повідомлень.

Для змінення налаштувань достатньо натиснути на необхідно іконку. Так ви зможете налаштувати пріоритетність сповіщень у додатку, вимикати їх, або зняти гучність.



Відтепер сповіщення будуть виглядати як групи повідомлень

Фото

У додатку "Фото" вас чекає нова вкладка "Для Вас", куди автоматично додаються найкращі та улюблені фото. Розумний алгоритм самостійно визначає людей з контактів на знімках та пропонує поділитися фото з ними.

Переглянути та відредагувати файли формату RAW відтепер можна без сторонніх додатків. Нагадуємо, що у попередніх версіях підтримка улюбленого формату фотографів була відсутня.



У розділ "Для вас" автоматично додаватимуться найкращі та улюблені фото

Кмітлива Siri

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На жаль, голосовий асистент не може похизуватися значними вдосконаленнями. Але відтепер користувачам iOS 12 доступні розширені налаштування. Так ви зможете надати певним голосовим командам окремі функції. Відкрити додаток "24 Канал" зможете тільки одним словом!

Siri нагадуватиме і про те, що варто передзвонити. Функція Hello, Siri працюватиме і в режимі економії.



Siri стала кмітливішою та більш функціональною

Серед іншого вартують уваги й оновлення додатку "Книги", зміни дизайну "Акцій" та робота браузера Safari.

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