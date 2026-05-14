Паперовий ІПН більше не потрібен: є-картка у Дії набрала юридичної сили

З 14 травня в Україні паперова картка платників податків (РНОКПП) більше не є обов'язковою. Її повноцінно замінює цифровий аналог у Дії.

Про це на Mintsyfra Summit у Києві заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає кореспондент "РБК-Україна".

Чому паперовий ІПН більше не потрібен?

Із 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що електронна картка РНОКПП у застосунку Дія матиме повну юридичну силу, рівнозначну паперовому документу.

Документ у застосунку містить QR-код, який дозволяє державним установам і банкам швидко перевіряти дані особи. Крім того, його можна оперативно передавати через Дію безпосередньо зі смартфона.



Важливо! У коментарі 24 Каналу обізнані джерела в Брюсселі повідомили, що після вступу до ЄС Україні не потрібно буде обмежувати чи змінювати сервіси застосунку Дія. Єдиною додатковою вимогою є звітність щодо кібербезпеки. Співрозмовник переконаний, що українська Дія може бути інтегрована в європейський цифровий простір без радикальних змін.

Які ще функції та сервіси нещодавно з'явились в Україні?

Незабаром в Україні має з'явитись сервіс, який змінить формат взаємодії з податковою. Українці зможуть бачити не лише суму боргів, а й іншу важливу інформацію, як от деталі про своє майно, нерухомість чи авто. \

Також громадяни можуть сплачувати податки через Apple Pay або Google Pay незалежно від місця перебування, а 29-значні номери рахунків (IBAN) та коди бюджетної класифікації підтягуються автоматично залежно від місця реєстрації об’єкта.

Водночас Дія надсилатиме сповіщення, які попереджатимуть про наближення граничних термінів оплати, таким чином рятуючи від пені та арешту рахунків.

Також нещодавно в Україні у Дії спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для української армії.