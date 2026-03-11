Каліфорнія під загрозою: ФБР попередило, що Іран може запустити "Шахеди" по США

ФБР відправило попередження поліцейським департаментам, що Іран може відповісти на американські атаки, запустивши свої ударні дрони на західному узбережжі Сполучених Штатів. Під ударом, зокрема, може опинитися штат Каліфорнія.

Про це пише ABC News. Журналісти видання ознайомилися із попередженням, які видало Федеральне бюро розвідки.

Чи дійсно "Шахеди" можуть долетіти до Каліфорнії?

У попередженні ФБР зазначило, що на початок лютого 2026 року Іран нібито прагнули здійснити раптову атаку за допомогою своїх безпілотних літальних апаратів з невстановленого судна біля узбережжя США, зокрема, проти невизначених цілей у Каліфорнії, у випадку, якщо США завдадуть ударів по Ісламській Республіці.

У нас немає додаткової інформації щодо часу, методу, цілі чи виконавців цієї можливої атаки,

– йдеться у документі.

Журналісти наголосили, що попередження пролунало якраз тоді, коли адміністрація Трампа розпочала операцію "Епічна лють". Іран у відповідь завдає ударів безпілотниками по цілях по всьому Близькому Сходу.

Занепокоєність висловили також посадовці американської розвідки. Зокрема, вони помітили, як останніми місяцями розширилося використання іранських дронів мексиканськими наркокартелями, тож існує ймовірність того, що ці БпЛА можуть використати для нападу на американські війська та персонал поблизу мексиканського кордону.

Кореспондент ABC News Джон Коен, колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки, заявив, що його турбує можливість застосування безпілотників як з Тихого океану, так і з Мексики.

"Ми знаємо, що Іран має значну присутність у Мексиці та Південній Америці, вони пов'язані, у них є дрони, і тепер у них є стимул для здійснення атак", – сказав Коен.

Хоча у попередженні ФБР не уточнювалося, як або коли судна з ударними безпілотниками можуть наблизитися до материкової частини США, представники американської розвідки давно стурбовані тим, що іранське обладнання може бути заздалегідь розміщене – або на суші, або на кораблях у морі – на випадок ще одного удару Ізраїлю чи США по Ірану.

