Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider. До слова, Російська служба BBC назвала причину, чому ворожа авіація не змогла знищити Україну в перші дні війни.

Дивіться також Ляпас від нової влади у Дамаску: російське судно вже третю добу не може зайти до порту у Сирії

Як росіяни брехали про допомогу Асаду

Бригадний генерал Бехруз Есбаті частково звинуватив Москву в тому, що вона сприяла падінню уряду Башара Асада. Це він заявив під час виступу в мечеті в Тегерані.

Журналіст із Женеви Абдулла Абді, який висвітлює події в Ірані, опублікував цей запис. Цікаво, що це рідкісний випадок, коли стався відступ від офіційної лінії пропаганди Ірану.

"Ми зазнали поразки, і поразки дуже серйозної. Ми зазнали дуже сильного удару, і це було дуже важко", – так генерал Есбаті охарактеризував падіння Асада.

Росіяни нібито заявили, що їхня авіація завдає ударів по штаб-квартирі "Хаят Тахрір аш-Шам". А насправді вони обстріляли пустелю, де нікого не було. Це при тому, що саме на крилах авіації Росія принесла перемогу Асаду в 2015 році.

Ба більше, коли Ізраїль завдав ударів по Сирії у 2024 році, росіяни відключили радари й Іран не міг допомогти союзникам.

Business Insider не мав змоги самостійно перевірити заяви Есбаті. Але вони є винятково відвертою оцінкою іранськими високопосадовцями своєї позиції у Сирії, де за відсутності Асада все ще формується нове політичне керівництво. Іран офіційно дотримувався набагато м'якшого тону, коли уряд Асада впав, заявивши тоді, що долю Сирії вирішуватиме її народ і що він "не пошкодує зусиль, щоб допомогти встановити безпеку і стабільність у Сирії",

– повідомили журналісти.

До заяв Есбаті колишній високопоставлений помічник Асада говорив, що Путін зупинив військову допомогу Сирії. Її мали привезти іранські літаки, але Тегеран повідомив Асаду, що не отримував жодних запитів від Москви. У Кремлі звернення Асада проігнорували.