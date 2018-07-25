Ірина Шейк назвала себе "домосідом" і зізналася, що приймає ванну тричі на день
32-річна знаменита супермодель Ірина Шейк розповіла, що не вважає себе ідеальною і стикається з багатьма проблемами.
Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на журнал HELLO!.
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Ірина Шейк поділилася, що не дотримується жодних дієт.
Я не сиджу на дієті. Я людина, яка любить насолоджуватися життям. Щоразу, коли я їду в Італію чи Іспанію, я з задоволенням їм їхні національні страви. Вся річ в балансі між їжею і тренуваннями. Я не ідеальна, у мене є целюліт і бувають проблеми зі шкірою і волоссям. Я звичайна людина,
– заявила вона.
Крім того, Ірина зізналася, що їй допомагає розслабитися лише домашня ванна тричі на день.
"Я обожнюю приймати ванну. Я з тих людей, які можуть робити це тричі на день. Я росіянка, тому там повинні бути свічки, російське телебачення, їжа і багато бульбашок. Немає нічого гіршого ніж опинитися в маленькій і некомфортній ванні. Це не про мене", – розповіла топ-модель.
Ірина Шейк додала, що, незважаючи на популярність, не веде гламурного життя.
"Мені подобається дивитися телевізор і російські передачі, я люблю ходити в кіно з друзями і в суші-ресторан, а ще краще їсти просто в ліжку", – наголосила жінка.